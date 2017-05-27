بالصور .. الموت يُفجع امل عرفة في والدها

دمشق (صدى):
شاركت الفنانة السورية امل عرفة صورة اليمة جداً خلال وضعها رأسها على جثمان والدها الراحل الملحن سهيل عرفة، في وداعه الى مثواه الأخير أمس الجمعة، من جامع لالا باشا حيث تمت الصلاة على جثمانه الطاهر، وتشييعه إلى مقبرة الدحداح في العاصمة دمشق.
وكتبت في وداعه: " أبي تحت جلدي، وقلبي يغلفه الرماد... الله معك ياروحي وحبيبي ورفيقي وعزي وسندي ...من اليوم رح تنام بسلام ".
ووافت المنية عرفة أول امس الخميس عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.
وللملحن عرفة مسيرة طويلة في مجال الفن، بلغت حصيلتها حتى الآن 1300 أغنية، لحن فيها لكبار المطربين مثل فهد بلاد ووديع الصافي ونجاح سلام وغيرهم. وحازت أغنيته الموجهة للأطفال "غنوا معنا يا أطفال العالم" على جائزة الميدالية الذهبية في مهرجان "النقود الذهبية"في إايطاليا، وكرّمته الجامعة العربية عام 1999 ومنحته لقب الموسيقار.