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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية

Time منذ سنتين
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شرطة جازان تطيح بعصابة تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية

حسن الجعفري (صدى):
أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تخصصت في سرقة حصيلة المحلات التجارية بعدة محافظات في المنطقة.

وتأتي عملية القبض بعد رصد عدد من البلاغات لقضايا سرقة بعدد من المحافظات بأسلوب إجرامي متشابه تمثل في السطو على المحلات التجارية وسرقة خزناتها وبعد أن يستخرج مابداخلها من نقود يتم التخلص منها.

وبناء على تلك البلاغات، وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات وسرعة اﻹطاحة بالجناة وهو ما تحقق بفضل الله تعالى، حيث تمكن الفريق اﻷمني من إماطة اللثام عن تلك الجرائم واﻹطاحة بمرتكبيها حيث اتضح بأنهم ثلاثة أشخاص من جنسية عربية مقيمون بطريقة غير مشروعة.

وبالتحقيق المبدئي معهم اعترفوا بتنفيذ أكثر من 12 عملية سطو بمحافظات صبيا وابوعريش والعارضة وأحد المسارحة ومدينة جازان سرقوا خلالها مبالغ تتجاوز المليون.

تم اتخاذ اللازم حيالهم وإحالتهم لجهة الاختصاص وتصديق إعترافاتهم شرعا.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني ببراعة رجال اﻷمن وتمكنهم من كشف غموض تلك القضايا واﻹطاحة بمرتكبيها حاثا على مضاعفة الجهود.

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أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

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