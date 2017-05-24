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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو- لجين عمران تحتفل بتخرّج شقيقتها الصغرى

Time منذ سنتين
Views 3196
Comment 1
بالفيديو- لجين عمران تحتفل بتخرّج شقيقتها الصغرى

نورة الشهري (صدى):
نشرت الاعلامية لجين عمران عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة فيديوهات تظهر احتفالها بتخرّج شقيقتها الصغيرة نعيمة.

وظهرت في الفيديو مجموعة من لاأهل والصديقات. وتعليقاً كتبت عمران: أكثر شي أحبه هو ترتيب مفاجآت للناس الي أحبهم. وطبعاً كان مستحيل يمر تخرج نعيمة من غير مفاجأه تنحفر في الذاكرة وتسعد قلبها فديت قلبها... بوجود الأهل و الأصدقاء والحبايب الله لا يحرمنا منهم... انتهت مرحلة لتبدأ مرحلة جديده في حياتها.

كما نشرت فيديوهات أخرى للمناسبة نفسها وكتبت: « الله يكثر المناسبات السعيدة والمفاجآت الحلوة في ديار الجميع آمين، من كثر سعادتي و من كثر ما أشعر أنّ هي أنا. حسيت كأن أنا الي متخرجه... و ذكرتني بيوم تخرجي » . و«فديت أمي و أبوي أساس لمتنا و فرحتنا ربي لا تحرمنا منهم و لا يحرمكم من والديكم آمين، و يا عمري ربي يوفقك ويحميك ويسعدك ويحقق لك كل أحلامك ، و مهما تكبري بتظلي دلوعتي الصغيرة الي تدلل علي، وبكون لك الدعم والتشجيع و السند الي تحتاجيه ان شاءالله » .

https://www.instagram.com/p/BUZcEokhOHk/

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خبيث ...
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
للآن صامده لكن بتغداها والاافطربهاصباح العيد😊😂😂
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. اهبل وغرروا به ..
غرم الله سعد المالكى
كيف يحتسبلى اتقعد
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاك خير

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