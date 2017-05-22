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الأعداد السابقة للصحيفة

«وكيل محافظة المخواة» يرعى حفل تكريم المعلمين المتقاعدين بتعليم المخواة

Time منذ سنتين
Views 3165
«وكيل محافظة المخواة» يرعى حفل تكريم المعلمين المتقاعدين بتعليم المخواة

أحمد الزهراني (صدى):
رعى وكيل محافظة المخواة الأستاذ محمد صالح العويفي حفل تكريم المتقاعدين والذي أقامته إدارة تعليم المخواة بحضور مدير التعليم الأستاذ علي بن خيران مفرح الزهراني ومساعديه لشؤون البنين والشؤون المدرسية ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين وقادة المدارس .

وكانت الإدارة قد وجهت الدعوات للمتقاعدين من الإدارة من معلمين وموظفين والذين بلغ عددهم ٩٦ معلماً وموظفاً عرفاناً للجميع وتكريماً لهم على ماقدموه خلال فترة عملهم في التعليم. وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم .

اعقبه كلمة لمدير التعليم الأستاذ علي بن خيران الزهراني أثنى فيها على المتقاعدين شاكراً لهم جهودهم التي بذلوها لخدمة الدين والوطن وأن يكون مابذلوه عملاً صالحاً في موازين حسناتهم.

كما ثمن جهود القائمين على تنظيم الحفل منوهاً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال لزملائهم المتقاعدين وأنه ليس مستغرب منهم هذا الوفاء لمن يستحقه.

بعدها ألقى الأستاذ ناصر عبدالله الغامدي كلمة المتقاعدين شكر فيها الإدارة على ما أبدته من دعم ومساندة وتدريب لهم خلال عملهم وأن الاحتفاء بهم في هذا الحفل ماهو إلا استكمال لما تقدمه الإدارة من دعم وتقدير لمن بذل جهده في رفعة وخدمة هذا الوطن الغالي.

وقد شاهد الحضور عرض مسيرة عطاء ولمسة وفاء من المحتفى بهم .

كما ألقى الأستاذ حسن عبدالله العمري قصيدة بالمناسبة نالت أستحسان الجميع .

وألقى راعي الحفل وكيل محافظة المخواة الأستاذ محمد صالح العويفي كلمة أشاد فيها بجهود الإدارة وتميزها في الاحتفاء بمتقاعديها وهنأ المتقاعدين على انتهاء خدمتهم متمنياً لهم حياة سعيدة في قادم الأيام وفي نهاية الاحتفال كرم راعي الحفل ومدير التعليم المتقاعدين بالدروع والهدايا التذكارية.

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أحدث التعليقات

طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .
حمد
عمل ناجح بكل المقاييس وخالد عبدالرحمن ماتوقعت أنه ينجح لأنه أول عمل له ولكن كأن له سنين يمثل

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