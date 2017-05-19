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⁠⁠⁠⁠⁠مدني الطائف يسير فرق السلامة للوقوف على مستوى مياه السيول المحتجزة بالسدود

Time منذ 3 سنوات
Views 1963
⁠⁠⁠⁠⁠مدني الطائف يسير فرق السلامة للوقوف على مستوى مياه السيول المحتجزة بالسدود

عبدالعزيز القثامي (صدى):
سيرت إدارة الدفاع المدني بالطائف العديد من فرق السلامة للوقوف على مستوى المياه المحتجزة بعد ارتفاعها في 23 سد زراعيا وبخاصة في المحاور الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية والتي تحتضن قطاعاً عريضاً من المزارع الممتدة على السلاسل الجبلية عبر مصاطب في اكتاف المنحدرات.

وتسهم هذه السدود في احتجاز كميات كبير من المياه، مما يرفع مستوى المياه الجوفية، والتي يعول عليها المزارعون في سقيا زراعاتهم المختلفة، وأقام الأهالي عدداً من السدود الترابية التي تساعدهم على حجز المياه، وبالتالي استخدامها في أعمال الري لفترة زمنية مقبلة.

الدفاع المدني
الطائف
السدود
المياه المحتجزة
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أحدث التعليقات

هادي
القفاري ماقلت شي يحتاج الهجوم عليها بعض النساء يشتكون من ازواجهم وكانت تسخر من المشتكية وتقول الحياه تفاهم ومن الضروري تكون مطيعه لزوجها حتى تمشي الحياه هاكذا فهمه منها
هادي
اخبار التافهين مثل رهف وغيرها المفروض مثل صحيفتكم المحترمه لاينقلون ماذا تعمل او تقول
تركي
حادثه ليست غريبه في مصر /تحيا مصر
**""'سهم'""**😊
يالربع خدمات الجوازات تقدم عن طريق ابشر وانت مرتاح في بيتك
زائر
هههههههههه الطحالب والفقراوية يدخلون اسم الهلال عشان يقولون في الاخير وقع بدق خشوم ويسون جو بدل جو الطقطقة عليهم بالاسيوية صعبة قويه

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