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صحة عسير تحقق مع مستشفى خاص رفض استقبال 3 مصابين

Time منذ 3 سنوات
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صحة عسير تحقق مع مستشفى خاص رفض استقبال 3 مصابين

محمد بن طحيطح (صدى):
وجه مدير صحة منطقة عسير بالتحقيق مع مستشفى خاص رفض استقبال 3 حالات حرجه لعمال وافدين أصيبوا في حريق، بدعوي عدم حصولهم علي وثائق تأمين.

وكانت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر قد باشرت موقع الحريق، وتم نقل المصابين لمستشفى عسير المركزي، الذي لم يتمكن من استقبالهم لعدم توفر أسرة شاغرة، فإن المستشفى نسق مع غرفة العمليات المشتركة لنقل المصابين إلى المستشفى الخاص، وفقا لـ«عكاظ».

وكشفت مصادر أن المستشفى الخاص رفض استقبال الحالات، مبررا ذلك بأنه ليس بحوزتهم وثائق تأمين طبي، ليتم نقلهم إلى المستشفى المدني العام بخميس مشيط، والذي اعتذر هو الآخر لعدم وجود وحدة للعناية بالحروق.

وأضافت أن فرق الإسعاف اضطرت للعودة مرة أخرى لمستشفى عسير المركزي، والذي استقبل الحالات ولكن بعد بقائها في سيارات الإسعاف لأكثر من 11 ساعة.

الدفاع المدني
الهلال الأحمر
مستشفى عسير المركزي
عمال وافدين
وثائق تأمين
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