⁠⁠⁠⁠⁠حفل تكريم بمدرسة الحسن البصري بالمخواة لتوديع خريجيها

محمد بن شقيه (صدى):

رعى مدير مكتب تعليم المخواة بالباحة، إبراهيم محمد العمري، حفل تخرج طلاب الصف السادس، وتوديع ٣ من معلميها، وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب، بحضور مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي لتعليم المخواة، ناصر العمري.

وألقى العمري، كلمة أولياء الأمور، التي ثمن فيها جهود المدرسة ومنسوبيها، مثنيا على سيرة المحتفى بهم التربوية والأخلاقية، كما شكر للمدرسة حرصها على تسجيل لمسة وفاء مستحقة للمعلمين المتقاعدين.

واستعرض طرفا من عطاءات المتقاعدين، وقدم الشكر لكل من: الأستاذ سعيد أحمد صبحي الذي أمضى زهاء ٣٦ عاما في ميدان التعلي، والأستاذ عبدالله هاشم، والأستاذ ناصر بن احمد.

من جانبه عبر مدير مكتب الوسط عن اعتزازه بمشاركة منسوبي المدرسة في الاحتفال بالمتقاعدين وخريجي المدرسة والمتميزين من الطلاب والمعلمين .

وألقى الاستاذ احمد ضيف الله قصيدة شعرية في وداع زملائه وطلابه حملت مشاعره الجياشة تجاههم، وألقى الاستاذ سعيد احمد صبحي كلمة المتقاعدين التي ثمن فيها للحضور مشاركتهم وشكرهم على ماقدم خلال الحفل.