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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠⁠⁠حفل تكريم بمدرسة الحسن البصري بالمخواة لتوديع خريجيها

Time منذ سنتين
Views 2376
⁠⁠⁠⁠⁠حفل تكريم بمدرسة الحسن البصري بالمخواة لتوديع خريجيها

محمد بن شقيه (صدى):
رعى مدير مكتب تعليم المخواة بالباحة، إبراهيم محمد العمري، حفل تخرج طلاب الصف السادس، وتوديع ٣ من معلميها، وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب، بحضور مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي لتعليم المخواة، ناصر العمري.

وألقى العمري، كلمة أولياء الأمور، التي ثمن فيها جهود المدرسة ومنسوبيها، مثنيا على سيرة المحتفى بهم التربوية والأخلاقية، كما شكر للمدرسة حرصها على تسجيل لمسة وفاء مستحقة للمعلمين المتقاعدين.

واستعرض طرفا من عطاءات المتقاعدين، وقدم الشكر لكل من: الأستاذ سعيد أحمد صبحي الذي أمضى زهاء ٣٦ عاما في ميدان التعلي، والأستاذ عبدالله هاشم، والأستاذ ناصر بن احمد.

من جانبه عبر مدير مكتب الوسط عن اعتزازه بمشاركة منسوبي المدرسة في الاحتفال بالمتقاعدين وخريجي المدرسة والمتميزين من الطلاب والمعلمين .

وألقى الاستاذ احمد ضيف الله قصيدة شعرية في وداع زملائه وطلابه حملت مشاعره الجياشة تجاههم، وألقى الاستاذ سعيد احمد صبحي كلمة المتقاعدين التي ثمن فيها للحضور مشاركتهم وشكرهم على ماقدم خلال الحفل.

 

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أحدث التعليقات

طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .
حمد
عمل ناجح بكل المقاييس وخالد عبدالرحمن ماتوقعت أنه ينجح لأنه أول عمل له ولكن كأن له سنين يمثل

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