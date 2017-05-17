نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

طرق هامة لاحتواء شجار ابنائك.. تعرفي عليها

Time منذ سنتين
Views 2675
Comment 2
طرق هامة لاحتواء شجار ابنائك.. تعرفي عليها

وكالات (صدى):
ما من شك في أن الشؤون المنزلية تشغل الكثير من وقت الأم وتستهلك طاقتها، وغالبًا عندما يحصل شجار بين الإخوة، وتكون الأم مشغولة أو تعبة، يصعب عليها تهدئة الموقف بين الأبناء، بل تشعر أحيانًا بأنها وسط فوضى من الصراخ والبكاء، الكل يتهم الكل، لنتخيل المشهد «زيد يشكو أخاه الذي نعته بالأحمق، فيما عمر يعترض بالقول هو الذي بدأ، فقد حذف تطبيق اللعبة من آيابادي»... وتحاول الأم تهدئة الموقف، ولكن أحدًا لا يسمعها فتستاء لعدم اكتراث ابنيها لما تقوله.

يؤكّد الاختصاصيون أن للأهل دورًا رئيسيًا ومهمًا جدًا في توطيد العلاقات بين الإخوة في المنزل. لذا عليهم أن يتركوا أبناءهم يحلّون مشكلاتهم التي تحدث بينهم وأن يقفوا على مسافة واحدة منهم جميعًا. فالشجارات التي تحدث بين الإخوة والوصول إلى حلّها من طريق التواصل، كفيلة بمنح الطفل تجربة مهمة تفيده في المستقبل.

ولاحتواء الشجار بين الإخوة، ينصح الاختصاصيون الأهل باتباع الإرشادات الآتية:

عدم التدخل مباشرة

من الملاحظ أن الإخوة قادرون على حل مشكلاتهم بأنفسهم بعد فترة قصيرة جدًا. وتدخل الأهل فور حدوث شجار يمنعهم من التفكير في ذلك، لأنهم لم يتركوا لهم الوقت الكافي، وهذا قد ينجم عنه حدوث الشجار مرة ثانية.

عدم الانحياز إلى أحد الأشقاء

من المعروف أن الأهل في لا وعيهم وعن غير قصد يفضّلون ولدًا على آخر. حتى ولو حاولوا معاملة أبنائهم في شكل عادل، وإخفاء أحاسيسهم.

غير أن الطفل عمومًا يشعر بما يخفيه أهله، فمثلاً عندما يتشاجر مع شقيقه وتحاول الأم التدخل في شكل موضوعي، سوف يلاحظ أنها تفضل شقيقه عليه من خلال نظرتها أو دفاعها عن أخيه أو رد فعلها العفوي ولو أظهرت عكس ذلك.

التنبيه إلى قيمة اللحظات الجميلة

يميل بعض الأهل إلى التحدث عن الشجار الذي يحصل بين أبنائهم أكثر مما يتحدثون عن لحظات الوفاق التي يمضونها، علمًا أن مدتها أطول بكثير من فترة الشجار. لذا من الضروري أن يتحدث الأهل عن قيمة اللحظات الجميلة مع أبنائهم، مما يعزز العلاقات الجيدة بينهم.

إلقاء الضوء على السلوك الجيد

يختلف الأبناء في الطباع وهذا أمر طبيعي، فهناك الابن المطيع والابن المعارض والابن المنظّم والابن الفوضوي، وهذا الاختلاف في الشخصية يكون أحد أسباب الخلافات التي تدبّ بينهم. لذا على الأهل أن ينظروا إلى الأمور الجيدة في سلوك كل واحد منهم وبلورته.

فمثلاً إذا كان سبب الشجار فوضوية علي لأن رامي يحب النظام في اللعب، يمكن الأم أن تقول له صحيح أن علي فوضوي لكن يمكنه إعطاؤك أفكارًا أو خططًا استراتيجية للّعب.

عدم السماح بتصعيد الشجار إلى درجة الضرب والشتائم

عندما ترتفع وتيرة الشجار بين الأبناء إلى درجة الضرب والشتائم، على الأم التدخل وإنهاء الخلاف، إما بإلزام كل واحد منهم بالدخول إلى غرفته، أو بالتحدث إليهم في شكل حازم كأن تقول لهم إن الضرب والشتيمة ممنوعان.

عدم الدخول في لعبة الشهود

يميل الأبناء أحيانًا عندما يشب نزاع بينهم إلى إشراك الأم في خلافاتهم من خلال طلب شهادتها لمعرفة الحقيقة ومن هو المذنب. لذا، لا يجوز للأم الدخول في لعبة الشهود، لأنها تورّطها في مشكلة يستطيع الأبناء حلّها من دون أن يشعر أحدهم بالغبن أو بالانحياز.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله ... حسبي الله على نظام الحمدين الخسيس
ابو عمار
كل واحد مصاب وينقل العدوى للناس المفروض يقتل لانه فعلا تعمد قتل الاخرين .. مثل اللي يبصق على الاغراض في السوبر ماركت او على العربات هذا يعتبر متعمد لانه يعلم انه مصاب بالمرض فعقابه القصاص فورا
ابو عمار
اتصور هي اللي يسمونها السويكه و هاي تجيب صرطان اللثه
ابو طلال
اللهم فك اسره وارجعه إلى أهله ووطنه وهو بصحه وعافيه .
الملل
محنه من اسفل اشتعلت حتي رفعت يدها فوق

أخر الأخبار

قانونيون: من حق ولي الأمر المطالبة بتخفيض أو استرداد الرسوم الدراسية
قانونيون: من حق ولي الأمر المطالبة بتخفيض أو استرداد الرسوم الدراسية
Time منذ 14 دقيقة Views 1236
بالفيديو..قانوني: عقوبة ناقل العدوى عمدًا قد تصل للقصاص
بالفيديو..قانوني: عقوبة ناقل العدوى عمدًا قد تصل للقصاص
Time منذ 28 دقيقة Views 1313
قطاعات استفادت من الفيروس منها " الإنترنت "
قطاعات استفادت من الفيروس منها " الإنترنت "
Time منذ 29 دقيقة Views 1291
تطعيم في الطفولة قد يحميك من الإصابة بفيروس كورونا
تطعيم في الطفولة قد يحميك من الإصابة بفيروس كورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 225
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ 31 دقيقة Views 1343
بالفيديو..حقيقة إصابة المطرب سعد الصغير بالفيروس القاتل
بالفيديو..حقيقة إصابة المطرب سعد الصغير بالفيروس القاتل
Time منذ 33 دقيقة Views 1220
بالفيديو..أول تعليق لموسى الخنيزي بعد بيان النيابة العامة
بالفيديو..أول تعليق لموسى الخنيزي بعد بيان النيابة العامة
Time منذ 38 دقيقة Views 1660
وفاة صحفي قطري في سجون الحمدين وسط تعتيم تام
وفاة صحفي قطري في سجون الحمدين وسط تعتيم تام
Time منذ 40 دقيقة Views 1430
ترامب يلمح إلى أمور غريبة تحيط بأصل الفيروس
ترامب يلمح إلى أمور غريبة تحيط بأصل الفيروس
Time منذ ساعة Views 2319
"النوم على البطن" يعالج مرضى كورونا
"النوم على البطن" يعالج مرضى كورونا
Time منذ 3 ساعات Views 3425