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القبض على 6 أشخاص لارتباطهم بتنظيمات إرهابية ومسلحة تتعامل مع إسرائيل

Time منذ 3 سنوات
Views 2270
القبض على 6 أشخاص لارتباطهم بتنظيمات إرهابية ومسلحة تتعامل مع إسرائيل

بيروت (صدى):
تمكنت المديرية الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة مرجعيون بمحافظة النبطية، جنوب لبنان، من القبض على 6 أشخاص بتهمة الارتباط بتنظيمات إرهابية مسلحة سورية تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوقفت المديرية سوريين إثنين دخلا البلاد خلسة، أحدهما شارك في عملية خطف، فيما أوقفت في وقت لاحق 6 سوريين تسللوا إلى البلاد وآخر مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وسلمت جميع الموقوفين إلى القضاء المختص بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأكدت الوكالة على لسان مصادرها الأمنية إن هناك العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص يرتبطون بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش في سوريا.

القبض
إسرائيل
أمن الدولة
تنظيمات إرهابية
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أحدث التعليقات

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يا قلبي. انا على الحلوين
د محمد ماجد بخش
باعتراف علماء كبار علم الكيمياء في مرحلة الاحتضار مالم يتم إنقاذه سريعا كتاب العناصر السبعة العناصر المراوغة أقوى دليل قدمه شيري
ابوبدر
رواد عليو هذي مثلت في ضايعة ضايعة مسلسل سوري كوميدي خطير. الله يحفظها ويحفظ اهلها
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص مثل هذه الأشكال اعتقد كان مستعار من زوجته واول ما تزوج ام البنت كان يفكر في الجنس بدون خلفه لما ولدت استعار منها الله لا يوفقه مهما كان الوالدين ما يعملوا كده الضحية دائما الاولاد وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل رجل وامرأة يفكرون في الجنس فقط و سلامة فهم الجميع

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