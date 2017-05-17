بالفيديو والصور.. تكريم مدير تعليم تربه بعد تقاعده فى احتفالية كبرى

نايف السالم (صدى):
تحت رعاية محافظ تربه ناصر السبيعي، أقيمت احتفالية مكتب التعليم بالمحافظة، لمدير مكتب التعليم بمحافظة تربه الأستاذ محمد بن ناصر البقمي لتقاعده بعد خدمة قرابة الـ 40 عاما، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين ورؤساء الإدارات الحكومية والأعيان والمشايخ بالمحافظة.
وقال عبدالله بن عيظة الزهراني، مدير إدارة الإعلام، إن برنامج الاحتفاء اشتمل على القرآن الكريم ثم كلمة مدير المكتب سعود البقمي والذي رحب من خلالها بالحضور على مشاركتهم في حفل التكريم، ثم قصيدة شعرية وعرض مرئي عن المحتفى به ثم قصيدة شعرية ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والذي أشاد من خلالها بجهود الزميل محمد طلة حياته العملية مقدما شكره لمحافظ تربة على رعايته لهذا الحفل.
وتم اختتام الحفل بتسليم الجوائز للمحتفى به واشتملت على جيب فكسار 2017 ومبلغ يفوق الـ 250 ألف ريال بالإضافة إلى بكره من أحد مُلاك الإبل، والعديد من الهدايا العينية والدروع.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=cdKIywPm-s4