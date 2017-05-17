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حقيقة منع تسليم جثمان السجين المتوفي لذويه

Time منذ سنتين
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حقيقة منع تسليم جثمان السجين المتوفي لذويه

علي القحطاني (صدى):
قالت مصادر مطلعة، إن قرارا صدر حسب نظام التوقيف بمنع تسليم جثمان السجين المتوفى إلى ذويه في حال ثبوت توفيه إثر مرض وبائي ومعدٍ، وذلك حفاظا على سلامتهم من انتقال العدوى.

وعددت المصادر، الأمراض كـ«السل، والكبد الوبائي، والجرب، وغيرها من الأمراض الخطيرة»، مع إعداد تقرير بحالة السجين المتوفى إثر تلك الأمراض، وسبب الوفاة ومن ثم إخبار أسرته مع أن يحرص مديرو السجون على رفع التقرير للجهات المعنية وإخبار أسرهم بذلك ولابد من اطلاعهم على يوم الدفن، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت المصادر أن الدفن يكون في مقابر خاصة للمتوفين بالأمراض الوبائية حرصا على صحة الأسر والصحة العامة من انتقال العدوى.

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جثمان السجين المتوفي
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أحدث التعليقات

شاكر العبدلي
يلا يا ابن جدعان ادرس رواتب موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل وهذه الهيئة تحت اشرافك وانت رئيس مجلس ادارتها وتعرف كم رواتبهم فهناك مبالغة كبيرة في رواتبهم التي تصل الى خمسة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالاضافة إلى بدلات السكن والعلاج والاعاشة والبونص
زائر
لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب >> صح النوم اللحين صحيتوا وتبغون تتاكدون ما عندكم افراط في الرواتب .. اجل نادي الصقور والابل والترفية ودفع مبالغ كبيرة عشان السوبر الاسباني والايطالي ومناسبات كثير لا تغني ولا تقدم شي
ابو محمد 😎
الله يكفينا شره ..
ابو محمد 😎
هذي ضريبة الفايروس القاتل ..
ابو صالح
محتاج إعانة لتسديد الديوان التي علي حتى لو مبلغ بسيط حيث اني محتاج مساعدتكم لي يفك ضيقتي ويفرج عني كربتي لاني في امس الحاجة إلى المساعدة لسداد بعض الدين الذي علي

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