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أشاع أن جارته ليست عذراء على الفيسبوك فطعنته حتى الموت

Time منذ 3 سنوات
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أشاع أن جارته ليست عذراء على الفيسبوك فطعنته حتى الموت

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة مصرية على قتل جارها بطعنه بالسكين عقب نشره شائعة بين جيرانها في منطقة عين شمس في القاهرة أنها " سيئة السمعة وليست عذراء " ، وتم نشر هذه الكلمات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .

وعقب القبض علي المتهمة قالت، شرفي يساوي حياتي، وأنا دافعت عن شرفي ولست ندمانة على ما فعلت.

واقتادت الشرطة المتهمة " ناهد .م " (31 سنة) إلى القسم وتحرر محضر بالواقعة أُحيل الى النيابة للتحقيق في الواقعة.

وبعد الكشف على جثة المجني عليه " سيد.ع " (33 سنة)، وُجد بها آثار طعنات في البطن والصدر واليدين وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث كذب رواية المجني عليه، حتى أن المتهمة قالت بعد القبض عليها " عايزة أتعرض على الطب الشرعي عشان الناس كلها تتأكد أني عذراء " .

طعن
الفيسبوك
موت
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QLQ
... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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