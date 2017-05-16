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نائب وزير الداخلية: الأمير نايف شخصية فذة وفريدة

Time منذ 3 سنوات
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نائب وزير الداخلية: الأمير نايف شخصية فذة وفريدة

حمود العنزي (صدى):
وصف نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بأنه شخصية عظيمة جمعت كل الصفات الحميدة في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وأسست وبنت لهذه الأمة الشيء الكثير، وبأنه قامة من قامات هذا البلد الأمين وشخصية فذة وفريدة.

وقال معاليه في بداية الكلمة التي ألقاها في الجلسة الأولى من البرنامج العلمي للفعاليات المصاحبة لمعرض «نايف القيم» الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحت عنوان «قيم الأمير نايف في بناء الأمن الداخلي» : «إنه لشرف كبير لي في هذا المقام أن أتحدث عن القيم الأمنية لشخصية عظيمة جمعت كل الصفات الحميدة في خدمة الدين ثم الملك والوطن شخصية أسست وبنت لهذه الأمة الشيء الكثير فسموه قامة من قامات هذا البلد الأمين وشخصية فذة وفريدة».

وأوضح: «لقد تفضل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقال عنه: كان أخي الأمير نايف بن عبدالعزيز " رحمه الله " متمسكاً بدينه مخلصاً لمليكه محباً لوطنه فخدم دينه ووطنه على أكمل وجه وبذل تضحيات مخلصة وعطاءات بناءة حتى أصبح رمزاً للأمن والأمان في وطن أصبح مضرب المثل للأمن والأمان .. وإنه كان لسموه رحمه الله مكانة عظيمة في التاريخ السعودي الحديث بما بذله من جهود مخلصة على مختلف الأصعدة للسهر على أمن هذه البلاد ووحدتها واجتثاث منابت الفتن وإعلائه مكانة المملكة عربياً وإسلامياً وعالمياً وحرصه الدائم ومحبته الأكيدة لأبناء هذا الوطن .»

وتابع: «لقد أمضى أكثر من ستين عاماً في العمل الأمني تشرفت بالعمل تحت إدارة وتوجيهاته ما يقارب 28 عاماً عرفت من خلالها ما كان يتمتع به من قيم أخلاقية سامية ومثل عليا ومبادئ إنسانية راقية ».

وأكد أن سموه اتصف بقيم وصفات ومبادئ قلما تجتمع في شخص واحد منها العدل والتواضع والحلم والحكمة والحنكة والحزم والتأني في اتخاذ القرار والقوة في اتخاذه وتحمل مشاق العمل، كما اتصف أيضاً بكرم الأخلاق وعفة اللسان وهدوء النفس ومواساة المكلوم ونصرة المظلوم وردع الظالم.

وقال: «كما أن من صفاته أيضاً الشجاعة في قول الحق وبعد النظر وحسن التخطيط يحترم عقول المواطنين ومشاعرهم صريح في تعامله مع الآخرين يحرص دائماً أن يكون أسلوبه هادئاً وحضارياً في نقل الرسالة التي يريد إيصالها للآخر مهما كانت أهميتها وقوتها».

الأمير نايف بن عبدالعزيز
نائب وزير الداخلية
نايف القيم
عبدالرحمن بن علي الربيعان
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربما مع تقدم العمر ظننت ( نعم ) أنها تمت قبل 70 عاما وهي قبل ذلك بكثير كتبتها هنا 1951 وهي على الأرجح في 1915 -1917 أي أكملت 100 عام وزيادة وبالمناسبة هذه نقول أن لويس كان معذورا لأن لا دراسات مغناطيسية كافية كانت متوافرة في حينه
ابو عمار
انصحك بمغادرة لندن الى امريكا لان قتلك فيها او خطفك ليس بصعب على نظام الحمدين
د محمد ماجد بخش
قام كل من والتر هتلر وفريتز لندن بعمل أول توضيح ناجح من وجهة نظر ميكانيكا الكم للترابط الكيميائي، وخاصة للهيدروجين الجزيئي، في عام 1927. وقد كان عملهم مبنيا على أساس تصور رابطة التكافؤ، والذي افترض أن الرابطة الكيميائية تتكون عندما يكون هناك تداخل جيد بين المدارات الذرية للذرات المساهمة. وهذه المدارات الذرية تعرف بأن بينها وبين بعضها زاوية محددة، وعلى هذا فإن تصور رابطة التكافؤ يمكن أن تتوقع زوايا الروابط بنجاح في الجزيئات البسيطة. عادة ما تكون هذه الرابطة بين اللافلزات فقط.
د محمد ماجد بخش
استمر الجدل والتناقض لكن انتصر فريق علة حساب فريق آخر وأتفق العموم على الروابط الكيميائية في الكيمياء هي ظاهرة تماسك الذرات في الجزيء أو  البلورة أو غير ذلك. وجميع الروابط الكيميائية ترجع لتفاعل الإلكترونات الموجودة في الذرة. وهذه الإلكترونات جزء من المدار الذري للذرة. ولكن في الرابطة تقوم الإلكترونات بتكوين مدار جزيئي بين ذرتين أو أكثر ويتماسك الجزيئ. تفاعلات الإلكترونات تنشأ نتيجة القوة الكهرومغناطيسية حيث تتآثر الإلكترونات (سالبة الشحنة) مع نواة الذرة (موجبة الشحنة) وكذلك تتآثر فيما بينها، فتنشأ الروابط بين الذرات، وبعض الخصائص الأخرى مثل المغناطيسية. وتكوّن الذرات رابطة في حالة أن تكون طاقتها بعد الارتباط أقل من طاقتها قبل الارتباط. تتحرك الإلكترونات في الذرة والجزيئات في مستويات للطاقة.
ابو عمار
مسكينه يبدو ان العسكري ما طالع في وجهها فزعلت منه وادعت انهم يتمالحون معها ... يا ليت تشتري مرايه وتشوفي وجهك

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