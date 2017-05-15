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الأمير سعود بن نايف يروي قصصا وذكريات وهوايات ومظاهر من حياة والده

Time منذ 3 سنوات
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الأمير سعود بن نايف يروي قصصا وذكريات وهوايات ومظاهر من حياة والده

نايف السالم (صدى):
استرجع أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض «نايف.. القيم» الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس الإثنين، قصصا وذكريات له مع والده الأمير نايف، رحمه الله، واصفا إياه «الوالد والقائد والمعلم»، مستعرضا طريقة تعامله وتربيته لأبنائه والحرص على مرافقتهم له في رحلاته داخل المملكة وخارجها.

وروى الأمير سعود بن نايف، عددا من القصص والذكريات والهوايات التي جمعته مع والده، وذلك خلال محاضرة أمس الاثنين، بعنوان «والدي الأمير نايف بن عبدالعزيز»، بجامعة الملك عبدالعزيز، قائلا: «إن العقيدة الإسلامية بالنسبة للأمير نايف بن عبدالعزيز مبدأ حياة، كان فخورًا بعروبته، وجذوره وأصوله العربية، مؤمنًا بما فضل الله به هذه الأمة من مكارم الأخلاق، غرس فينا الصدق منذ أن كنا أطفالاً ، شربنا من هذا المعين إلى أن أصبحنا نعيش تلك القيم نحن أبناؤه».

وأوضح: «بقدر علاقتي به كابن، كانت علاقتي به كمعلم وقائد وموجه، أعطانا جميعاً إخواني وأخواتي كامل الرعاية والاهتمام والتوجيه على الرغم من المسؤوليات الجسام وضيق الوقت لديه، كان قويًا من غير عنف، ولينا من غير ضعف، وكان أبي - رحمه الله - حريصا على الثوابت، متجاوزًا للأخطاء إلا ما يخص العقيدة، فكانت الأركان الخمسة لا نقاش فيها».

وتابع: «كان - رحمه الله - يحرص على فعل الأعمال الخيرية ولا يحب الإعلان عنها، فقد كان نايف بن عبدالعزيز مجموعة من القيم التي تشرّبها من والديه عضيدًا للملوك ومكلفا بالمهمات الصعبة من قبلهم».

أمير المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
الأمير نايف بن عبدالعزيز
نايف القيم
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربما مع تقدم العمر ظننت ( نعم ) أنها تمت قبل 70 عاما وهي قبل ذلك بكثير كتبتها هنا 1951 وهي على الأرجح في 1915 -1917 أي أكملت 100 عام وزيادة وبالمناسبة هذه نقول أن لويس كان معذورا لأن لا دراسات مغناطيسية كافية كانت متوافرة في حينه
ابو عمار
انصحك بمغادرة لندن الى امريكا لان قتلك فيها او خطفك ليس بصعب على نظام الحمدين
د محمد ماجد بخش
قام كل من والتر هتلر وفريتز لندن بعمل أول توضيح ناجح من وجهة نظر ميكانيكا الكم للترابط الكيميائي، وخاصة للهيدروجين الجزيئي، في عام 1927. وقد كان عملهم مبنيا على أساس تصور رابطة التكافؤ، والذي افترض أن الرابطة الكيميائية تتكون عندما يكون هناك تداخل جيد بين المدارات الذرية للذرات المساهمة. وهذه المدارات الذرية تعرف بأن بينها وبين بعضها زاوية محددة، وعلى هذا فإن تصور رابطة التكافؤ يمكن أن تتوقع زوايا الروابط بنجاح في الجزيئات البسيطة. عادة ما تكون هذه الرابطة بين اللافلزات فقط.
د محمد ماجد بخش
استمر الجدل والتناقض لكن انتصر فريق علة حساب فريق آخر وأتفق العموم على الروابط الكيميائية في الكيمياء هي ظاهرة تماسك الذرات في الجزيء أو  البلورة أو غير ذلك. وجميع الروابط الكيميائية ترجع لتفاعل الإلكترونات الموجودة في الذرة. وهذه الإلكترونات جزء من المدار الذري للذرة. ولكن في الرابطة تقوم الإلكترونات بتكوين مدار جزيئي بين ذرتين أو أكثر ويتماسك الجزيئ. تفاعلات الإلكترونات تنشأ نتيجة القوة الكهرومغناطيسية حيث تتآثر الإلكترونات (سالبة الشحنة) مع نواة الذرة (موجبة الشحنة) وكذلك تتآثر فيما بينها، فتنشأ الروابط بين الذرات، وبعض الخصائص الأخرى مثل المغناطيسية. وتكوّن الذرات رابطة في حالة أن تكون طاقتها بعد الارتباط أقل من طاقتها قبل الارتباط. تتحرك الإلكترونات في الذرة والجزيئات في مستويات للطاقة.
ابو عمار
مسكينه يبدو ان العسكري ما طالع في وجهها فزعلت منه وادعت انهم يتمالحون معها ... يا ليت تشتري مرايه وتشوفي وجهك

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