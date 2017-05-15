«سيارة» الكلباني تثير سخرية المغردين

احمد صلاح (صدى):
أثارت تغريدة الداعية عادل الكلباني، عن «سيارة كل أسبوع والمئات من الجوائز والهدايا للحضور بمناسبة مرور سنتين على افتتاح حراج بن قاسم الرياض القابضة» موجة من السخرية بين المغردين على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر».
وجاءت تعليقات متابعي الكلباني ساخرة بشكل كبير، بعد أن اتهمه مغرد بالربح من السوق قائلاً :ما يمدح السوق الى من ربح منه .
وسخر آخر طارحاً سؤالاً على الشيخ حيث قال : هدايا جديدة ولا مستعملة .
وتابع آخر :أنت تحرج على متابعينك ولا تسوي دعاية عطني العالم!
وسخر مغرد قائلاً :اليوم اعلان عن سيارات بكره عن الحلي .