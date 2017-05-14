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مياه الباحة تنشر بيان عن حالة السدود بالمنطقة

Time منذ 3 سنوات
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مياه الباحة تنشر بيان عن حالة السدود بالمنطقة

إبراهيم الزهراني (صدى):
نشرت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة بيان عن حالة السدود بالمنطقة، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة خلال هذه الأيام.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمياه الباحة أحمد بن حمدان الغامدي بأن السدود التي تجاوزت المفيض الجنابين، والملد، والرتق، فيما زاد منسوب سد بيدة إلى ٢،٢م، وسبيحة إلى ٣٠سم، ومعشوقة ٩٠سم، والعرشين ٢م، والحبيس ١،٦م، والمرزوق ٣،٢م، والجحافين ٢م، والاجاعدة ٢،٣م، واللاحجة٣،٢م.

وأكد الغامدي أنه تم فتح عدد من السدود لتخفيض مناسيبها، وذلك بالتنسيق الدائم مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

ودعت مديرية مياه الباحة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي أثناء فتح السد والتقيد بتعليمات الدفاع المدني، والإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

الباحة
السدود
أمطار غزيرة
مياه الباحة
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أحدث التعليقات

هادي
القفاري ماقلت شي يحتاج الهجوم عليها بعض النساء يشتكون من ازواجهم وكانت تسخر من المشتكية وتقول الحياه تفاهم ومن الضروري تكون مطيعه لزوجها حتى تمشي الحياه هاكذا فهمه منها
هادي
اخبار التافهين مثل رهف وغيرها المفروض مثل صحيفتكم المحترمه لاينقلون ماذا تعمل او تقول
تركي
حادثه ليست غريبه في مصر /تحيا مصر
**""'سهم'""**😊
يالربع خدمات الجوازات تقدم عن طريق ابشر وانت مرتاح في بيتك
زائر
هههههههههه الطحالب والفقراوية يدخلون اسم الهلال عشان يقولون في الاخير وقع بدق خشوم ويسون جو بدل جو الطقطقة عليهم بالاسيوية صعبة قويه

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