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الأعداد السابقة للصحيفة

«العمل» توضح خطوات الحصول على حساب إلكتروني في بوابة مساند

Time منذ سنتين
Views 3466
«العمل» توضح خطوات الحصول على حساب إلكتروني في بوابة مساند

علي القحطاني (صدى):
نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طريقة الحصول على حساب إلكتروني في بوابة مساند، من خلال صورة توضيحية عبر موقع اللتواصل الاجتماعي تويتر .

ولفتت إلى أن الخطوات هي:

-أولا: زيارة الموقع من هنا (https://visa.musaned.com.sa/#/user/login)

- اختيار تسجيل مستخدم جديد

-تعبئة النموذج بالبيانات الشخصية

- التحقق من الهوية، وذلك عن طريق كود يتم إرساله على رقم الجوال المسجل.

وبوابة مساند هي نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
راح فيها الاصهب الالهب المقرود .. .. تبي تقوم عليه قيامته ، وهم من اول يدورون عليه الزلااات ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
https://youtu.be/QjS7-ix1JIE
دآنـــــــہہ
والله لعبه حلوه دايم العبها مع خواتي بس أني اتخبأ بالغسالة ما فكرت 😂😅
ابو محمد 😎
اهل العقول براحه .. .. مين يقبل هذا الا فارط العقل ......
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههه

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