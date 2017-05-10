نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

اطلاق أزيرا الجديدة من هيونداي السعودية بالبحرين

Time منذ سنتين
Views 3404
اطلاق أزيرا الجديدة من هيونداي السعودية بالبحرين

علي القحطاني (صدى):
مازال الحديث يتواصل عن موديل هيونداي الجديد الذي تم اطلاقه في المنطقة العربية ، وهو موديل أزيرا الجديد السيدان الذي جاء الكشف عنه في البحرين بحضور وكلاء هيونداي في السعودية ممثلين في شركات المجدوعي والوعلان والناغي. وجاء اطلاق أزيرا الجديدة ليؤكد أن السيارة السيدان جاءت افضل من كل الوجوه من حيث الحجم والتكنولوجيا والمواصفات.

وتعتبر نسخة أزيرا المخصصة للشرق الأوسط أكبر من باقي النسخ فيما اعتمدت هيونداي علي السيارة لتكون افضل السيارات السيدان الكورية مع اضافة مزيد من الطول والعرض والارتفاع للسيارة عن السابق وهو ما انعكس بالضرورة علي زيادة مستوي الراحة الداخلية والرفاهية فيها.

وتحمل السيارة محرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بقوة 261 حصان وذلك للنسخ العالمية من السيارة ، بينما يخصص للشرق الأوسط محرك 3.5 لتر بقوة 290 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

بينما ذكر مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي إفريقيا والشرق الأوسط، أن أزيرا الجديدة سيارة ينتظر تحقيقها نجاح كبير في المنطقة خاصة مع ادراك الشركة أهمية الشرق الأوسط في مثل هذه النوعية من السيارات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عجاج
تعديــــل .... نكرر قضية هدى العمري واليوم خالد الجهني بأن المخابرات القطرية أخذت ما تريده منهم وتركتهم ... ليست تلك الحقيقة وإنما ذلك عمل جديد بتشويه صورة السعودية بأنها تتعرض لرعاياها حتى خارج حدودها ومحاولة إلصاق تهمة التعرض لمعارضيها خارج حدودها وتصفيتهم تشويها لصورة بلادنا وإحياء لقضية خاشقجي بأن ما حصل لهؤلاء من واقع أليم الآن هو امتداد لسلسلة سابقة كذبا وتآمرا وتشويها .. فيجب علينا أن لا تنطلي تلك الصور علينا ونصدق ظاهرها وننسى خطورة هدفها استعطافا وجر الجهلة تباعا كالقطيع .. ودول الغرب تريد تلك الأبواق الناعقةوتحافظ عليها ضغطا على دولتنا في سبيل تسيير أجندتها في الوطن العربي كون بلادنا لها ثقل ومكانة وتوجه صحيح بشأن القضايا العربية والإسلامية .. فعلينا أن لا نصدق ما نرى .. وتلك الوجوه هدفها كهدف الإخونج بالسعي لتدمير الأمة العربية وأوطانها تقبيلا لأرجل الصهيونية العالمية بأموال قطرية وتنظير إخواني بقيادة أردوقان وانبطاحا لملاي إيران
أبوخالد-أبها.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين. .......................................................................... ارفع رأسك .. إنت سعودي .. الناس في نقص .. وانت في زودي .. نحمد الله على نعمه الكثيره .. والتي منها هذه الأسرة الحاكمه الكريمه كلنا سمعنا ونسمع كيف أن بعض الدول ترفض استقبال مواطنيها العالقين في الخارج .. والبعض لايجد مواطنيهم اهتماما بهم .. في بلادي السعوديه .. تستأجر الدولة أعزها الله افخم الفنادق لتحوله لمستشفى مؤقت لمعالجة ليس المواطنين فقط ...!!!!!؟؟؟ بل والمقيمين .. وليس هذا فقط .. بل والمتخلفين .. والمجهولين تتحمل دولتنا أعزها الله الكثير في سبيل رعاية المواطن ومتابعة شئونه عشت ياوطن الإباء شامخا عاليا بقيادتك الوفيه .. وحق لنا أن نفخر بحكامنا وندعوا لهم ان يحفظهم الله ويمد في اعمارهم ويبارك في جهودهم .
بنت سلمان
خل التفاح مفيد جدا فى <a href="https://www.be7awaa.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D9%8A%D8%B3">التخسيس</a> لكن مادرى ليش مانفع فى <a href="https://www.be7awaa.com/search/label/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86">علاج القولون</a> بل بالعكس تعب اكثر
عجاج
نكرر قضية هدى العمري واليوم خالد الجهني بأن المخابرات القطرية أخذت ما تريده منهم وتركتهم ... ليست تلك الحقيقة وإنما ذلك عمل جديد بتشويه صورة السعودية بأنها تتعرض لرعاياها حتى خارج حدودها ومحاولة إلصاق تهمة التعرض لمعارضيها خارج حدودها وتصفيتهم تشويها لصورة بلادنا وإحياء لقضية خاشقجي بأن ما حصل لهؤلاء من واقع أليم الآن ÷و امتداد لسلسلة سابقا .. فيجب علينا أن لا تنطلي تلك الصور علينا ونصدق ظاهرها وننسى خطورة هدفها استعطافا وجر الجهلة تباعا كالقطيع .. ودول الغرب تريد تلك الأبواق الناعقة ضغطا على دولتنا في سبيل تسيير أجندتها في الوطن العربي كون بلادنا لها ثقل ومكانة بشأن القضايا العربية والإسلامية .. فعلينا أن لا نصدق ما نرى .. وتلك الوجوه هدفها كهدف الإخونج بالسعي لتدمير الأمة العربية وأوطانها تقبيلا لأرجل الصهيونية العالمية بأموال قطرية وتنظير إخواني يقيادة أردوقان وانبطاحا لملاي إيران
ع. س. ع
من باع دينة ووطنة بحفنة فلوس ومحاولة الخروج على ولي الأمر فهذا سيكون مصيرة التشرد والذل والهوان

أخر الأخبار

" مصر للطيران " تفتح باب الحجز بصورة مبدئية
" مصر للطيران " تفتح باب الحجز بصورة مبدئية
Time منذ 13 دقيقة Views 1263
أول عملية لمصابة بالكورونا في عرعر
أول عملية لمصابة بالكورونا في عرعر
Time منذ 38 دقيقة Views 1654
شاهد كيف عبر طفل صيني عن فرحته بالعودة إلى المدرسة
شاهد كيف عبر طفل صيني عن فرحته بالعودة إلى المدرسة
Time منذ 40 دقيقة Views 316
خالد الشعلان : نادي الاتحاد الان يصارع على الهبوط
خالد الشعلان : نادي الاتحاد الان يصارع على الهبوط
Time منذ 42 دقيقة Views 176
انتحار رجل أعمال شهير لمروره بضائقة مالية
انتحار رجل أعمال شهير لمروره بضائقة مالية
Time منذ 43 دقيقة Views 587
رئيس لجنة الإحتراف : قرار عودة الدوري يخضع لعدة جهات
رئيس لجنة الإحتراف : قرار عودة الدوري يخضع لعدة جهات
Time منذ 46 دقيقة Views 179
متحدث الاهلي : اي قرار يصدر بخصوص اللاعب سعيد المولد ستكون رسمية
متحدث الاهلي : اي قرار يصدر بخصوص اللاعب سعيد المولد ستكون رسمية
Time منذ 47 دقيقة Views 202
وزارة الاتصالات تطلق «هاكاثون الأمل الدولي» وتوضح طريقة التسجيل
وزارة الاتصالات تطلق «هاكاثون الأمل الدولي» وتوضح طريقة التسجيل
Time منذ 48 دقيقة Views 1399
سليمان الجعيلان : النصراويون ما أقتنعوا بكلام الراحل عبدالرحمن بن سعود عن عدد دوريات الفريق
سليمان الجعيلان : النصراويون ما أقتنعوا بكلام الراحل عبدالرحمن بن سعود عن عدد دوريات الفريق
Time منذ 48 دقيقة Views 214
طارق النوفل : سامي الجابر قد يكون أحد أفراد الطاقم الإداري في نادي نيوكاسل
طارق النوفل : سامي الجابر قد يكون أحد أفراد الطاقم الإداري في نادي نيوكاسل
Time منذ 48 دقيقة Views 175