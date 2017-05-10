اطلاق أزيرا الجديدة من هيونداي السعودية بالبحرين

علي القحطاني (صدى):

مازال الحديث يتواصل عن موديل هيونداي الجديد الذي تم اطلاقه في المنطقة العربية ، وهو موديل أزيرا الجديد السيدان الذي جاء الكشف عنه في البحرين بحضور وكلاء هيونداي في السعودية ممثلين في شركات المجدوعي والوعلان والناغي. وجاء اطلاق أزيرا الجديدة ليؤكد أن السيارة السيدان جاءت افضل من كل الوجوه من حيث الحجم والتكنولوجيا والمواصفات.

وتعتبر نسخة أزيرا المخصصة للشرق الأوسط أكبر من باقي النسخ فيما اعتمدت هيونداي علي السيارة لتكون افضل السيارات السيدان الكورية مع اضافة مزيد من الطول والعرض والارتفاع للسيارة عن السابق وهو ما انعكس بالضرورة علي زيادة مستوي الراحة الداخلية والرفاهية فيها.

وتحمل السيارة محرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بقوة 261 حصان وذلك للنسخ العالمية من السيارة ، بينما يخصص للشرق الأوسط محرك 3.5 لتر بقوة 290 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

بينما ذكر مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي إفريقيا والشرق الأوسط، أن أزيرا الجديدة سيارة ينتظر تحقيقها نجاح كبير في المنطقة خاصة مع ادراك الشركة أهمية الشرق الأوسط في مثل هذه النوعية من السيارات.