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الأعداد السابقة للصحيفة

للمرة الثانية .. هنود يقتلون شابين مٌسلمين لسرقتهما أبقار

Time منذ سنتين
Views 1831
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للمرة الثانية .. هنود يقتلون شابين مٌسلمين لسرقتهما أبقار

وكالات (صدى):
أقدم “عُبّاد البقر” في قرية بولاية “ آسام ” شمال شرق الهند، على ضرب شابين مُسلمين بالعصيّ حتي توفيا ، بعد اتهامهما بالتخطيط لسرقة أبقار لذبحها.

وقال قائد الشرطة في المنطقة (ديباراج أوبادهاي): “لدى وصول أول فريق من الشرطة للمنطقة وجدنا الشابين في حالة خطيرة بعد تعرضهما للضرب المبرح”.

وتقدم والدا أحد الشابين بشكوى للشرطة التي تحقق في الواقعة، دون أن تتمكن من اعتقال أحد حتى الآن.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يقتل فيها الهندوس مسلمينَ، بزعم سرقة أو ذبح أبقار، ففي بداية إبريل/نيسان الماضي، توفي رجل مسلم يُدعى بوهلو خان (55 سنة)، بعد أن تعرض للضرب، من قبل جماعة من الغوغائين يتبعون لمنظمة غير رسمية تعرف باسم “بقرة فيجيلانتيس” وهي منظمة تهتم بحماية البقر.

وتم سحب “خان” من بين 15 رجلا كانوا على ظهر شاحنة تحمل أبقاراً، وتعرض للضرب بالعصي والقضبان المعدنية حتى توفيّ، بينما قالت عائلته إنه كان ينقل الحيوانات لمزرعة ألبان.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نقول خير إن شاء الله، بس الجو الآن في الرياض تقريبا شبه صحو..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد
ههههههههههههههههههههه .. .. يارب رحمتك .. الله يعطيه على قد نيته .. آمين ..
ابو محمد
هههههههههههههه ..

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