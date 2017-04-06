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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الرياض تقبض على جانٍ نفذ 14 عملية سلب للعمالة بمقر عملهم

Time منذ 3 سنوات
Views 2053
شرطة الرياض تقبض على جانٍ نفذ 14 عملية سلب للعمالة بمقر عملهم

عادل الحربي (صدى):
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم السرقة والسلب بكافة أنواعها ، فقد رصدت الجهات المختصة بشرطة المنطقة بلاغات عدد من الوافدين وسط العاصمة الرياض عن انتحال شخص سعودي الجنسية لصفة رجل أمن وقيامه باستيقاف المارة أو الدخول عليهم في مقار أعمالهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية .

وبعد تلك البلاغات فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي لوضع الخطط اللازمة لتعقب الجاني وتحديد هويته وسرعة الإيقاع به ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهم من خلال كمين محكم ( سعودي الجنسية / في العقد الثالث من العمر ) وبتفتيشه عثر بحوزته على ما يؤكد صلته بتلك البلاغات ، وبسماع أقواله مبدئيا أقر بما نسب إليه وصلته بأربعة عشر بلاغ انتحال صفة رجل أمن وسلب، وجاءت مطابقة لما هو مقيد في سجلات ضبط البلاغات وتم التحفظ على المتهم وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله على سلامة الارواح .. .. لكن ماالسبب ........!!!!!!!؟
ابو محمد 😎
افاا يا ذا العلم ....... .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههه ,, .. خيبكم الله .. كلكم صايعين ، الله لا يبلانا بماانتم فيه مُبتلون ..

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