شرطة الرياض تقبض على جانٍ نفذ 14 عملية سلب للعمالة بمقر عملهم

عادل الحربي (صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم السرقة والسلب بكافة أنواعها ، فقد رصدت الجهات المختصة بشرطة المنطقة بلاغات عدد من الوافدين وسط العاصمة الرياض عن انتحال شخص سعودي الجنسية لصفة رجل أمن وقيامه باستيقاف المارة أو الدخول عليهم في مقار أعمالهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية .

وبعد تلك البلاغات فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي لوضع الخطط اللازمة لتعقب الجاني وتحديد هويته وسرعة الإيقاع به ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهم من خلال كمين محكم ( سعودي الجنسية / في العقد الثالث من العمر ) وبتفتيشه عثر بحوزته على ما يؤكد صلته بتلك البلاغات ، وبسماع أقواله مبدئيا أقر بما نسب إليه وصلته بأربعة عشر بلاغ انتحال صفة رجل أمن وسلب، وجاءت مطابقة لما هو مقيد في سجلات ضبط البلاغات وتم التحفظ على المتهم وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .