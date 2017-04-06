الكلباني يكشف سبب عدم نشر صوره مع ولي ولي العهد

عادل الحربي (صدى):
كشف الشيخ عادل الكلباني سبب عدم نشر صورة مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء لقائه بمجموعة من الإعلاميين والمشاهير قبل أشهر" قائلا “لما شفت الناس والإخوان موجودين ما حبيت أصور، لو كنت وحدي عادي أصور وكلي فخر”.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج “باشا لايف”، على “يوتيوب”، حول مصدر رزقه، بالقول إنه “يطقطق” من هنا وهناك، مشيرا إلى كذب الإشاعة التي خرجت حول أن ثروته تبلغ 38 مليون ريال وتابع : "لست فقيرا ولله الحمد، ولكنني لست غنيا، وعلى باب الله”، معترفا بأنه يوافق على الإعلان ولكن بشروط صارمة. "
وتناول الكلباني ردوده الصارمة والساخرة التي اشتهر بها في “تويتر”، قائلا: “أضرب فرامل كثير ولا أقل أدبي على أحد، وأشار إلى حادثة وقعت في “المختصر” الذي يجاور المسجد ويختلي فيه بنفسه، حينما قام بحمل شخص من “غالوقته” ورميه خارجا بعد تلفظه بكلمة مسيئة، مؤكدا أنه ينزعج أحيانا من المتطفلين الذين يعرفون مكان تواجده ويقتحمون خلوته دون إذن مسبق.
وأضاف الكلباني "الترفيه ليس فيه إشكال، ولكن يعاب على الهيئة أنها بدأت من حقل ألغام، ومن الأمور التي يحدث فيها الجدال والضرب بين الناس، وكان يجب أن تبدأ في مجالات كثيرة إلى أن تستقر لها القدم ويتأقلمون معها الناس”.
وعلق الكلباني – الشهير بتشجيع النصر – على إعطائه هدية، عبارة عن قبعة تحمل شعار نادي الهلال، قائلاا: “سأقبلها لعل الله يوفقكم وتبلغون العالمية".