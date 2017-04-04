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المالية تدعم تمويل شراء مساكن للموظفين المتقاعدين

Time منذ سنتين
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المالية تدعم تمويل شراء مساكن للموظفين المتقاعدين

علي القحطاني (صدى):
تدعم وزارة المالية المؤسسة العامة للتقاعد، لتمويل شراء المساكن للموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد «المدني والعسكري».

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة المالية وافقت علي طلب المؤسسة حيال إصدار تعميم بذلك للجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التمويل بإعطاء خطاب تحويل راتب وتثبيته لصالح المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك، وفقا لـ«الوطن» .

المؤسسة العامة للتقاعد لديها برنامج «مساكن» يقدم تسهيلات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد «المدني والعسكري» والراغبين في شراء مسكن لهم، ويوفر البرنامج تمويلاً طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، لجميع موظفي الدولة المواطنين الخاضعين لنظام التقاعد من مدنيين وعسكريين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله .. .. الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. من له حيلة فليحتال ,,,
البرفسور حنس
المهم لو ركبت معاها راح اركب قدام.... والذكي يعرف وراوه....؟ . . . . . . . . . . ...عشان الشيطان ما يركب قدام..لانه راكب راكب 😅😅😅😅😅
ابو محمد
احسن ... .. امتثلوا لتعليمات الصحه ..
abdul
نعم هناك اطعمة مقوّية للمناعة الجسمية. فبحسب هَيلْثْلايْن دات كام اهم الاطعمة المقوية للجهاز المناعة تضم فواكه الحمضيات بانواعها، السبانخ، الثوم، الزنجبيل، قرنبيط، اللوز، زبادي، وغيرها.

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