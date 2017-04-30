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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. إعلامية تتلقى خبر طلاقها على الهواء

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. إعلامية تتلقى خبر طلاقها على الهواء

القاهرة (صدى):
تعرضت الإعلامية " هبه الزياد " مذيعة برنامج " جراب حواء " للطلاق على الهواء مباشرة، اثناء مناقشتها مشكلة الطلاق وأسبابها مع ضيفتين لها.

وأثناء الحلقة ورد اتصال للمذيعة اتضح انه من زوجها وراح يسألها “ إنتي فين وبتعملي إيه دلوقتي ”، وعندها قالت له “ أنا عندي شغل وطالعة على الهواء إزاي تكلمني ” وهنا قال لها الزوج بنبرة محتدة:” إزاي تطلعي على الهواء من دون ما تقوليلي ” فقالت له إزاي أقلك ده شغلي.

واستدركت: “من كتر خوفي منك رديت عليك أنت عاملي رعب في حياتي”، واستدركت:” مش عيشة دي” وهنا قال لها الزوج ببرودة أعصاب: “أقلك على حاجة حلوة أنتي طالق” فانهارت باكية: وهي تقول “في داهية”، قبل أن يضحك الجميع في الاستوديو، معلنين عن “ التمثيلية ”.

وهنا تدخلت إحدى ضيفات البرنامج لتقول أن المرأة يمكن أن تحصل على الطلاق في أي مكان في شغلها وعلى الفيس والواتس حيث تعددت أساليب الطلاق وتعددت الرسالة .

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أحدث التعليقات

خريج ريتز سابق
يقطع الريتز وسنينه
الملل
العليان ومن علي شكالته هم الخطر الحقيقي ثبات الامة باخلاقه فاذا انعدم الاخلاق زالت الامه من يحب الخمور والنساء والمحرمات واكبر شاهد كم مرة علي التاريخ من امم لماذا انتهت وزالت الناريخ لا يكذب
شبيه صويحبي
من يوم قال أتمنى فوز أوراوا وضحك الإماراتيين علينا عرفت ان ما عنده اي حيادية ولا مصداقية والتعصب يجري في دمه
عادل عبدالحي حمزة
احد رواد السويشيال ميديا سأل سؤال وجيه وهو لماذا كل الفنانات الي استضافهم رامز جلال في الحلقات السابقة يلبسون بناطيل وليس تنورات او جيبات او فساتين الجواب اكيد ان عندهم تعليمات مسبقة قبل المقلب المتفق عليه لازم يلبسو بناطيل علشان الكرسي الي جالسة عليه بيترفع عالي واظن باقي الرد ماينفعش اقوله في الصيام ولا في الفطار دا دليل على ان الي في الخبرده مش صحيح وسلملي على الدولارات
المناهض لدين الروافض
عادي جداً فتاة إيرانية تتجول في مستعمرة إيرانية وين الغرابة؟

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