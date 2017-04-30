بالفيديو.. إعلامية تتلقى خبر طلاقها على الهواء

القاهرة (صدى):

تعرضت الإعلامية " هبه الزياد " مذيعة برنامج " جراب حواء " للطلاق على الهواء مباشرة، اثناء مناقشتها مشكلة الطلاق وأسبابها مع ضيفتين لها.

وأثناء الحلقة ورد اتصال للمذيعة اتضح انه من زوجها وراح يسألها “ إنتي فين وبتعملي إيه دلوقتي ”، وعندها قالت له “ أنا عندي شغل وطالعة على الهواء إزاي تكلمني ” وهنا قال لها الزوج بنبرة محتدة:” إزاي تطلعي على الهواء من دون ما تقوليلي ” فقالت له إزاي أقلك ده شغلي.

واستدركت: “من كتر خوفي منك رديت عليك أنت عاملي رعب في حياتي”، واستدركت:” مش عيشة دي” وهنا قال لها الزوج ببرودة أعصاب: “أقلك على حاجة حلوة أنتي طالق” فانهارت باكية: وهي تقول “في داهية”، قبل أن يضحك الجميع في الاستوديو، معلنين عن “ التمثيلية ”.

وهنا تدخلت إحدى ضيفات البرنامج لتقول أن المرأة يمكن أن تحصل على الطلاق في أي مكان في شغلها وعلى الفيس والواتس حيث تعددت أساليب الطلاق وتعددت الرسالة .