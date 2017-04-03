سائقة أوبر : اقنعها بسفره لزيارة والدته.. وتكتشف خيانته بإيصال عشيقته الى منزله

وكالات (صدى):
في مفاجئة صادمة ، أكتشفت سائقة تعمل لصالح شركة " أوبر " أن حبيبها يخونها بأسوأ طريقة ممكنة، وذلك بعد أن قامت بتوصيل عيشقته إلى منزله من المطار.
وكانت مستخدمة تويتر تدعى ميسكيسلا ضمن مناوبة عملها على سيارة أوبر، عندما نقلت امرأة من المطار، وسرعان ما تبين أن هذه المرأة كانت تقصد منزل حبيبها.
وتقول ميسكيسلا، إن حبيبها أخبرها أنه كان في طريقه إلى زيارة والدته بالمستشفى، وحزم أمتعته لهذه الغاية، واستقل سيارته مدعياً أنه في طريقه إلى المطار.
وتوجهت ميسكيسلا بعد ذلك إلى العمل على سيارة الأجرة، وشاءت الصدفة أن تصعد معها امرأة من المطار، أدخلت على برنامج تحديد المواقع عنوان الشقة التي كانت بصدد زيارتها ، ومع الاقتراب من المبنى الذي تقع فيه الشقة، بدأت ميسكيسلا تشعر بالضيق، وخاصة بعدما شاهدت سيارة حبيبها أمام المبنى، قبل أن يظهر ليساعد في حمل حقائب عشيقته.
وكانت المفاجأة عندما تبين أن ميسكيسلا قامت بتوصيل عشيقة حبيبها إلى منزله، وتملكها غضب شديد، قبل أن يهرب حبيبها من المكان، وانطلقت بسيارتها من جديد، وأمتعة المرأة الأخرى لا تزال في السيارة. ومن غير المعروف ما حدث بعد ذلك للشاب وحبيبته.