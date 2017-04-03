مصرع وإصابة 3 من رجال الشرطة في تصادم أثناء مأمورية لضبط متهم بحائل

على العنزي (صدى):
لقي رجل أمن مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم دوريتي أمن وانقلاب دورية أخرى، أثناء قيام الدوريات الثلاث بمتابعة أحد المطلوبين وسط النفود شمال مدينة حائل .
وقالت مصادر مطلعه أن رجال الأمن الثلاثة يتبعون لقوة الواجبات والمهمات الخاصة بشرطة كيلو 50 شمال حائل المؤقتة في رالي حائل الدولي، وكانوا قد تلقوا توجيهات بمتابعة أحد المبلغ عنهم بحمل محظورات في سيارة من نوع "جيب" مشيرة إلى أنه في أثناء مراقبة رجال الأمن للسيارة المطلوبة اصطدمت دوريتان بين كثبان رمال النفود وأصيب رجلا أمن، فيما واصلت الدورية الثالثة متابعتها للسيارة المطلوبة لتتعرض لانقلاب توفى على إثره رجل الأمن ضيف الله العازمي.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت موقعي الحادثين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك خالد بحائل، فيما نُقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، وتم تعميم البحث عن المتسبب في الحادث داخل النفود والنقاط الأمنية المنتشرة بمحيط موقع الحادث.