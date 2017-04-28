نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

اعتداء 5 مسلحين بالأسلحة الرشاشة ومقتل شخص وخطف آخر بسيهات

Time منذ 3 سنوات
Views 7502
Comment 9
اعتداء 5 مسلحين بالأسلحة الرشاشة ومقتل شخص وخطف آخر بسيهات

سعيد العجل (صدى):
أفادت مصادر بتعرض مواطنين لاعتداء من 5 أشخاص مقنعين ومسلحين بأسلحه رشاشه خلال تواجدهم باستراحه بسيهات مما أسفر عن قتل أحدهم واختطاف الآخر تحت تهديد السلاح.

صرح العقيد " زياد الرقيطي " الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية " الرياض " أن الحادثة وقعت اليوم فجراً و أنه عند وصول رجال الأمن لموقع الحادث تبين وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابه الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفي نتيجة تعرضه لإطلاق نار وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها والبحث عن هوية الشخص المفقود.

مقتل
مواطنين
مسلحين
إختطاف
إعتداء
استراحة سيهات
Time واتساب

أحدث التعليقات

خالد
عمان الابظيه كذاب على الله كيف تصدق اهل الشرك والبدع
ابو عمار
طيب
محمد سعد
الرجل صادق المقيمين بصورة نظامية مرجبا بهم من غير مخالفات اما غير كذا طرد غير مرغوب بهم اما كلمة عنصري كثرو منها
ابو عمار
لعنة الله عليه و على زوجته
ابو عمار
غالية الثمن

أخر الأخبار

حقيقة تأثير إعصار «أمفان» العنيف على المملكة
حقيقة تأثير إعصار «أمفان» العنيف على المملكة
Time منذ 8 دقائق Views 1178
تعرف على سعر ومواصفات بي ام دبليو البينا XB7 الجديدة
تعرف على سعر ومواصفات بي ام دبليو البينا XB7 الجديدة
Time منذ 27 دقيقة Views 1162
أحمد زاهر: الجمهور بيهددني وبتشتم كل يوم على السوشيال ميديا !
أحمد زاهر: الجمهور بيهددني وبتشتم كل يوم على السوشيال ميديا !
Time منذ 39 دقيقة Views 1242
دراسة: الإفراط في تناول الكحك يسبب الإكتئاب !
دراسة: الإفراط في تناول الكحك يسبب الإكتئاب !
Time منذ 48 دقيقة Views 1174
الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الشتوية بلا عفن
الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الشتوية بلا عفن
Time منذ ساعة Views 1247
صورة تجمع تركي آل الشيخ ووزير الثقافة قبل 10سنوات
صورة تجمع تركي آل الشيخ ووزير الثقافة قبل 10سنوات
Time منذ ساعة Views 1851
حالة يمكن فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح
حالة يمكن فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح
Time منذ ساعة Views 2184
دلائل بيولوجية تمكن من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام
دلائل بيولوجية تمكن من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام
Time منذ ساعتين Views 790
عصابة توظف محمد صلاح في السرقة
عصابة توظف محمد صلاح في السرقة
Time منذ 3 ساعات Views 1972
بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين
بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين
Time منذ 3 ساعات Views 2525