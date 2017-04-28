اعتداء 5 مسلحين بالأسلحة الرشاشة ومقتل شخص وخطف آخر بسيهات

سعيد العجل (صدى):
أفادت مصادر بتعرض مواطنين لاعتداء من 5 أشخاص مقنعين ومسلحين بأسلحه رشاشه خلال تواجدهم باستراحه بسيهات مما أسفر عن قتل أحدهم واختطاف الآخر تحت تهديد السلاح.
صرح العقيد " زياد الرقيطي " الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية " الرياض " أن الحادثة وقعت اليوم فجراً و أنه عند وصول رجال الأمن لموقع الحادث تبين وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابه الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفي نتيجة تعرضه لإطلاق نار وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها والبحث عن هوية الشخص المفقود.