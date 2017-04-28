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السلطات المغربية تعلن تسوية أوضاع أكثر من 5 الآف سوري

Time منذ 3 سنوات
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السلطات المغربية تعلن تسوية أوضاع أكثر من 5 الآف سوري

مليكة فؤاد (صدى):
أعلنت السلطات المغربية اليوم أن أكثر من 5 الاف سوري تمت تسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب و هو ما يقارب 23 % من العدد الاجمالي للأشخاص الذين استفادوا من عملية التسوية الاستئنائية لوضعية اقامة الاجانب بالمغرب، التي باشرتها السلطات المغربية منذ بداية عام 2014.

وأوضح الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة بالمغرب عبد الكريم بنعتيق اليوم في لقاء حول وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية أن السوريين الذين تمت تسوية وضعيتهم بالمغرب يستفيدون حاليا من كامل حقوقهم، مضيفاً أن المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية إقامة الأجانب التي انطلقت في شهر ديسمبر الماضي مكنت حتى الآن من تسجيل طلبات مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريين .

وأشار إلى أن السلطات المغربية قامت، وفقاً للقانون الدولي، بإحداث لجنة مختصة، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، موضحاً أن هذه اللجنة عملت، إلى حدود يناير 2017، على اعتبار 1089 من طالبي اللجوء السوريين ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وذكر المسؤول المغربي أن المغرب من البلدان التي ما زالت تقدم خدمات طبية للاجئين السوريين في مستشفى الزعتري بالأردن، مسجلا في هذا الصدد أزيد من مليون و600 ألف تدخل طبي لصالح هؤلاء اللاجئين و مؤكدا ان المملكة المغربية، تتحمل كامل مسؤولياتها اتجاه الساكنة السورية.

سوريا
المغرب
السلطات المغربية
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أحدث التعليقات

صمود الرامي
ياهريفي لا تقرب أو تحاول تتقرب من بوبدر تراه بالحيل غالي
خالد
مع احترامي وتقديري للجميع كيف يتم مفاوضة لاعب لم يدخل الفترة الحره ام حلال لنادي معين دون بقية الاندية اتمنى ان يتم المعاملة مثل قضية العويس وقضية عوض خميس مع العم ان اكثر لاعبين الهلال المنتقلين له يتم مفاوضتهم في معسكرات المنتخب ولكن بعض الاندية لها حضوه خاصة عند هيئة الرياضه سلامي لرياضة متطورة ومحترفة ونريهه
محمد الدوسري
في الواقع انا متخصص في السلامه بخبره طويله في الدفاع المدني ك صف ظابط سابق وحاصل على دورات متعدده في مجال السلامه والصحه المهنيه ولاكن مايعيقني هي إشتراط المؤهل العلمي تلك الورقه التي يمتلكها من لا يمتلك اي نوع من الخبره او الدرايه العمليه بما هو مكلف به فكم شخص يحمل الثانويه والبكالاريوس في تخصص لأعرف عنه شئ ويلجأ لأهل الخبره او يفشل
متابع
هههههه يمكن
الله يدفع البلاء والوباء
الله يسعده ويوفقه هذا عمله ليش العامل يطلع لاتعاطف مع الاجانب ع صحه المواطن، وقت الحضر فيه برامج توصيل

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