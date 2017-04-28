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طفلان يأكلان اللحم النيئ ووالدهما يٌطالب بمساعدته في علاجهما

Time منذ 3 سنوات
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طفلان يأكلان اللحم النيئ ووالدهما يٌطالب بمساعدته في علاجهما

نورة الشهري (صدى):
طالب والد طفلين مصريين يقيم بالرياض ، المساعدة في علاجهما من مرض نادر أٌصيبا به ، يؤدي بهما الي أكل لحوم نيئة ، ما جعل بعض الاعلاميين يصفونهما بآكلي البشر .

وقال أحمد محمد عبدالمقصود (مصري الجنسية)،والد الطفلين ويعمل في مدينة الرياض منذ عام تقريبا مندوب مبيعات في شركة أدوية، أن أهلة 10 سنوات و مبشر 8 سنوات شُخصت حالتهما بأنها مرض “ التوحد ” .

وعندما عرضتهما على أطباء في إنجلترا أبلغوني أن العلاج في الخارج، لأن حالتهما نادرة يصاب بها واحد من مليون شخص، حيث إن التشخيص عبارة عن توحد ومرض نادر، يفضلون اللحم والدجاج النيئ، ويأكلونه بشراهة، وأضاف أن مبشر بلغ وزنه الآن 65، وأهلة 20 كلغ، وأنا عاجز عن علاجهما.

وأضاف أن هناك اختلافا، فمبشر يأكل 24 ساعة، أما البنت فهي لا تأكل، موضحا أن المشكلة في الطفل أنه عنيف في التعامل، ويؤذي أخته وغيرها، وأتمنى ممن يستطيع أن يقدم العلاج لابنيّ أن يساعدني في رعايتهما، مبينا أنه قد توجه إلى العديد من الجهات، كما رفضت الفيزا لألمانيا.

وأضاف أن نفقات العلاج عالية الثمن، وتم التأكيد على أهمية زراعة خلايا في المخ، ثم الخضوع لفترة من تأهيل التخاطب، وتعديل السلوك وتنمية المهارات.

وأضاف أن المرض حير الأطباء، لكونهما يسمعان ولا يتكلمان. وتابع أن حياتي صعبة جدا، والآن غير قادر على العلاج أو التأهيل، وحياتي معاناة، بسبب عنف تعاملهما عندما لا يقدم لهما اللحم النيئ.

مرض نادر
طفلان
السمع
الكلام
اللحم النيئ
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أحدث التعليقات

ابو عمار
مرتفعه المحنه عند الحقيره
ابو محمد 😎
كفو يارجال ، انتم اللي ماتقبلون الذل والمذله ، شدوا حيلكم واستمروا ..
د محمد ماجد بخش
ومتى تكون الإلكترونات ممثلة الوحدات المغناطيسية عندما نحول القيمة المقاسة لها لوحدة قياسية مرتبطة بالفراغ المحوري الكارتيزي في الاتجاهات الثمانية الرئيسة والفرعية ولكن العدد ليس إلا مثلا لوحدات فراغ إضافية ممثلة لوحدات تمثيل الكتلة الفراغية المحددة بالدرجة الفراغية المحددة بالثقالة الفراغية الممثلة بعدد الذرات المكافيء لوحدة المركز حول الكتلة في الفراغ المكافيء لوحدة العنصر الممثل الممثلة لوحدة المجموع الممثل للوحدة الثقالية الكلية المغناطيسية
ابو عمار
يستاهل الخرونق
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. اللهم اجلِ الغمة عن الأمه ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .. آمين ..

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