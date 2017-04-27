الأعداد السابقة للصحيفة

مستشفى عسير توضح رفضها استقبال مريض: «يريد إجراء جراحة مجانا»

Time منذ 3 سنوات
Views 3998
Comment 2
مستشفى عسير توضح رفضها استقبال مريض: «يريد إجراء جراحة مجانا»

محمد طحيطح (صدى):
كذبت صحة عسير مريض ظهر في مقطع فيديو متداول محمولا على يد أحد أقاربه، وأخذ يصرخ مرددًا أن مستشفى عسير المركزي ترفض علاجه، وأوضحت أنه لم يكن مريض مستحقًا للعلاج، ولم تكن حياته في خطر.

وقال سعيد النقير المتحدث باسم صحة عسير، أنه تواصل مع إدارة المستشفى، للوقوف على صحة مقطع الفيديو، ومعرفة أسباب رفض استقبال الحالة، وأوضحت المستشفى أن المريض ليس له أحقية في العلاج، وذلك بعد الاطلاع على واقع المهنة المسجلة في الإقامة، بحسب «الوطن».

وحاولت إدارة المستشفى التفاهم مع أهل المريض وإيضاح أسباب عدم استقباله لهم، إلا أنهم لم يتفهموا وقاموا بنقله من الكرسي ووضعه على الطاولة وصوروه في مقطع فيديو بغرض الإساءة للمستشفى، مؤكدة انه كان يرغب في إجراء عملية له بالمجان بما يتعارض مع التعليمات.

جراحة
مريض
مستشفى عسير المركزي
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
Time منذ دقيقتين Views 1062
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
Time منذ 15 دقيقة Views 1245
ولا همهم الزواج !
ولا همهم الزواج !
Time منذ 18 دقيقة Views 186
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
Time منذ 18 دقيقة Views 233
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
Time منذ 21 دقيقة Views 1425
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
Time منذ 35 دقيقة Views 1522
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
Time منذ 44 دقيقة Views 1572
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
Time منذ 48 دقيقة Views 1426
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
Time منذ 50 دقيقة Views 1459
راحت كشخة العيد
راحت كشخة العيد
Time منذ 52 دقيقة Views 438