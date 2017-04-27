مستشفى عسير توضح رفضها استقبال مريض: «يريد إجراء جراحة مجانا»

محمد طحيطح (صدى):
كذبت صحة عسير مريض ظهر في مقطع فيديو متداول محمولا على يد أحد أقاربه، وأخذ يصرخ مرددًا أن مستشفى عسير المركزي ترفض علاجه، وأوضحت أنه لم يكن مريض مستحقًا للعلاج، ولم تكن حياته في خطر.
وقال سعيد النقير المتحدث باسم صحة عسير، أنه تواصل مع إدارة المستشفى، للوقوف على صحة مقطع الفيديو، ومعرفة أسباب رفض استقبال الحالة، وأوضحت المستشفى أن المريض ليس له أحقية في العلاج، وذلك بعد الاطلاع على واقع المهنة المسجلة في الإقامة، بحسب «الوطن».
وحاولت إدارة المستشفى التفاهم مع أهل المريض وإيضاح أسباب عدم استقباله لهم، إلا أنهم لم يتفهموا وقاموا بنقله من الكرسي ووضعه على الطاولة وصوروه في مقطع فيديو بغرض الإساءة للمستشفى، مؤكدة انه كان يرغب في إجراء عملية له بالمجان بما يتعارض مع التعليمات.