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الصحة تلزم منسوبيها بضوابط جديدة بشأن الملابس الضيقة ومساحيق التجميل

الاخبار المحلية
Time منذ سنتين
Views 5389
Comment 7
الصحة تلزم منسوبيها بضوابط جديدة بشأن الملابس الضيقة ومساحيق التجميل

حسن الجعفري (صدى):
وضعت وزارة الصحة ضوابط للعاملين والعاملات بجميع منشأتها، تضمنت على إلزام العاملات بارتداء الملابس المحتشمة الشرعية مع تغطية الرأس كاملاً بغطاء غير شفاف أو مزخرف وارتداء الحجاب الشرعي للمسلمات، وكذلك منع العاملين من ارتداء الملابس الشفافة والضيقة والبنطال الجينز والتي تحمل صوراً أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين.

وأوضحت مصادر أن الضوابط التى حددتها الوزارة اشتملت كذلك على منع العاملات من لبس الذهب والإكسسوارات وطلاء الأظافر ومساحيق التجميل، وعدم التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات، مع السماح فقط بلبس الساعة والخاتم الشخصي، وأن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى منتصف الساق على الأقل وبأكمام طويلة، ويشمل ثلاثة جيوب، ويكون مشبك الأزرار من الأمام.

وعن الضوابط الخاصة بالعاملين، أشارت المصادر أنها شملت منعهم أيضاً من ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو البناطيل الجينز، بالإضافة إلى منعهم من التجول في غرفة الولادة وداخل المرفق الصحي أو خارجه، كما منعت القصات الغريبة وارتداء القبعات والسلاسل، بحسب الوطن.

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أحدث التعليقات

⁷⁸
مصر في كل شي غير
ابو عمار
يكون خير ان شاء الله
abdul
و*
ابو احمد
الله يرده لاحضان والديه
🇸🇦.🇸🇦
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا

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