متخصص: " شمعون " أصاب أجهزة 11 جهة حكومية وأوقف 1800 خادم و 9000 جهازبالمملكة

علي القحطاني (صدى):
طالب المهندس قيس العيسى عضو لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية والمتخصص فى أمن المعلومات وزارة التعليم بأدخال مناهج اليكترونية تحذر من جرائم الاختراق وتركز على أمن المعلومات على أن يتم تدريسها فى مراحل التعليم المختلفة وذلك بعد إقرار قانون الجرائم المعلوماتية بالمملكة منوهاً أنه بالفعل قد تم تقديمها لوزارة التعليم .
وكشف العيسى عضو لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية والمتخصص في أمن المعلومات، مساء أمس الثلاثاء أنه هناك اختراق 232جهاز لكل دقيقة وذلك في محاضرة بعنوان " الأمن الإلكتروني .. أنت الحلقة الأضعف " .
متوسط الخسائر من الاختراقات على مستوى العالم باهض جدا حيث اثبتت دراسة ان أمريكا خسرت مايقارب 3.24 بليون دولار وألمانيا 1.63 بليون دولار وفرنسا 1.7 بليون دولار .
وذكر أن المملكه تعرضت لعدة هجمات آخرها موجة من هجوم (شمعون) بداية ٢٠١٧ وبحسب المركز الوطني للأمن الإلكتروني أصابت أجهزة 11 جهة حكومية كما أوقفت 1800 خادم و 9000 جهاز حاسب آلي عن العمل
وحذر م. العيسى، من دخول بعض التنظيمات الإرهابية لجذب أبنائنا عن طريق مواقع الألعاب الإلكترونية (اون لاين) حيث يتم استدراجهم وتجنيدهم، مطالبا الإباء والامهات بمتابعة الأبناء والتأكد من المواقع التي يدخلونها .