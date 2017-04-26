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متخصص: " شمعون " أصاب أجهزة 11 جهة حكومية وأوقف 1800 خادم و 9000 جهازبالمملكة

Time منذ 3 سنوات
Views 2159
متخصص: " شمعون " أصاب أجهزة 11 جهة حكومية وأوقف 1800 خادم و 9000 جهازبالمملكة

علي القحطاني (صدى):
طالب المهندس قيس العيسى عضو لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية والمتخصص فى أمن المعلومات وزارة التعليم بأدخال مناهج اليكترونية تحذر من جرائم الاختراق وتركز على أمن المعلومات على أن يتم تدريسها فى مراحل التعليم المختلفة وذلك بعد إقرار قانون الجرائم المعلوماتية بالمملكة منوهاً أنه بالفعل قد تم تقديمها لوزارة التعليم .

وكشف العيسى عضو لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية والمتخصص في أمن المعلومات، مساء أمس الثلاثاء أنه هناك اختراق 232جهاز لكل دقيقة وذلك في محاضرة بعنوان " الأمن الإلكتروني .. أنت الحلقة الأضعف " .

متوسط الخسائر من الاختراقات على مستوى العالم باهض جدا حيث اثبتت دراسة ان أمريكا خسرت مايقارب 3.24 بليون دولار وألمانيا 1.63 بليون دولار وفرنسا 1.7 بليون دولار .

وذكر أن المملكه تعرضت لعدة هجمات آخرها موجة من هجوم (شمعون) بداية ٢٠١٧ وبحسب المركز الوطني للأمن الإلكتروني أصابت أجهزة 11 جهة حكومية كما أوقفت 1800 خادم و 9000 جهاز حاسب آلي عن العمل

وحذر م. العيسى، من دخول بعض التنظيمات الإرهابية لجذب أبنائنا عن طريق مواقع الألعاب الإلكترونية (اون لاين) حيث يتم استدراجهم وتجنيدهم، مطالبا الإباء والامهات بمتابعة الأبناء والتأكد من المواقع التي يدخلونها .

 

شمعون
لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية
الاختراقات
تنظيمات إرهابية
Time واتساب

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ابوبدر
رواد عليو هذي مثلت في ضايعة ضايعة مسلسل سوري كوميدي خطير. الله يحفظها ويحفظ اهلها
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص مثل هذه الأشكال اعتقد كان مستعار من زوجته واول ما تزوج ام البنت كان يفكر في الجنس بدون خلفه لما ولدت استعار منها الله لا يوفقه مهما كان الوالدين ما يعملوا كده الضحية دائما الاولاد وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل رجل وامرأة يفكرون في الجنس فقط و سلامة فهم الجميع

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