شرطة رفحاء تضبط مواطن يسطو علي المحلات التجارية

خالد الضبيبي (صدى):

ألقت شرطة محافظة رفحاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بعد قيامه بعمليتي سطو مسلح على اثنين من المحلات التجارية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي إن بلاغ ورد لشرطة محافظة رفحاء بلاغ من وافد أجنبي في العقد الرابع من عمره، يفيد بأنه أثناء عمله في محل تجاري في حي الجميلات جاءه رجل ملثم يلبس قفازات عمد إلى إخفاء شخصيته من أجل عدم التعرف عليه وأشهر عليه سلاح من نوع مسدس مما مكنه من سرقة ما لديه من مبالغ مالية قبل أن يلوذ بالفرار.

كما ورد بلاغ من وافد أجنبي في العقد الرابع من عمره عن قيام شخص بنفس المواصفات والطريقة والأسلوب بالدخول إليه بالمحل الذي يعمل به بحي الخالدية بمحافظة رفحاء وأشهر عليه سلاح من نوع مسدس بنفس مواصفات السلاح في الحادثة الأولى وطالبه تحت تهديد السلاح لتسليمه ما لديه من أموال لكنه رفض وقام بمقاومته مما دفعه إلى الهرب بعد إغلاق الباب على الوافد.

واستطاعت الأجهزة الامنية من تحديد هوية الشخص، والقبض عليه، وبعد استكمال الإجراءات الاستقلالية أحيل المتهم مع الأوراق إلى جهة الاختصاص.