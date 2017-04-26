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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة رفحاء تضبط مواطن يسطو علي المحلات التجارية

Time منذ سنتين
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شرطة رفحاء تضبط مواطن يسطو علي المحلات التجارية

خالد الضبيبي (صدى):
ألقت شرطة محافظة رفحاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بعد قيامه بعمليتي سطو مسلح على اثنين من المحلات التجارية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي إن بلاغ ورد لشرطة محافظة رفحاء بلاغ من وافد أجنبي في العقد الرابع من عمره، يفيد بأنه أثناء عمله في محل تجاري في حي الجميلات جاءه رجل ملثم يلبس قفازات عمد إلى إخفاء شخصيته من أجل عدم التعرف عليه وأشهر عليه سلاح من نوع مسدس مما مكنه من سرقة ما لديه من مبالغ مالية قبل أن يلوذ بالفرار.

كما ورد بلاغ من وافد أجنبي في العقد الرابع من عمره عن قيام شخص بنفس المواصفات والطريقة والأسلوب بالدخول إليه بالمحل الذي يعمل به بحي الخالدية بمحافظة رفحاء وأشهر عليه سلاح من نوع مسدس بنفس مواصفات السلاح في الحادثة الأولى وطالبه تحت تهديد السلاح لتسليمه ما لديه من أموال لكنه رفض وقام بمقاومته مما دفعه إلى الهرب بعد إغلاق الباب على الوافد.

واستطاعت الأجهزة الامنية من تحديد هوية الشخص، والقبض عليه، وبعد استكمال الإجراءات الاستقلالية أحيل المتهم مع الأوراق إلى جهة الاختصاص.

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أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

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