نجاة أحد المارة من " متهوِّر " ارتطمت سيارته بمتجر في محايل عسير

محمد بن طحيطح (صدى):
نجا أحد المارة وأغلبهم من الطلاب اليوم الثلاثاء، من موت محقق أمام أحد المجمعات التجارية بمثلث المقاعد بمحايل عسير، إثر ارتطام سيارة من نوع لاندكروزر بأحد المحال التجارية ؛ ما أدى لبعض التلفيات بالمحل.
يُذكر أن الموقع يشهد حوادث مرورية يومية، كان آخرها اليوم، إلا أن ذلك لم يحرِّك ساكنًا لدى الجهات المعنية رغم زرعها عشرات المطبَّات في مواقع أخرى أقل خطورة من الموقع الذي يتوسط مجمعات تجارية وسكنية، ويشكل نهاية طريق للطرق.
يربط بين رجال ألمع وأبها وعدد من القرى والأحياء، وهو الشريان الوحيد المؤدي إلى أربع مدارس للبنين والبنات وروضة أطفال.