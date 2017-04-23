مرشح اليسار الخاسر بالانتخابات الفرنسية يدعو أنصاره للتصويت لإيمانويل ماكرون

باريس (صدى):
دعا مرشح اليسار لانتخابات الرئاسة الفرنسية بنوا هامون، اليوم الأحد، أنصاره إلى التصويت لصالح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة المقرر إجراؤها في السابع من مايو المقبل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده هامون اليوم، عقب ظهور النتائج الجزئية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي أشارت إلى حصوله على 6.5 % من الأصوات، بينما تأهل للجولة الثانية مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون.
وطالب هامون مناصريه بهزم اليمين المتطرف بكل قوة، معربا عن أسفه حيال إخفاقه في منع المأساة التي كانت تخيم منذ عدة أشهر في إشارة إلى حالة الانقسام داخل الحزب الاشتراكي، مضيفا : " اليسار لم يمت " .