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بالصور .. مارين لوبان تتجول بدراجة نارية قبل إعلان نتيجة الانتخابات الفرنسية

Time منذ 3 سنوات
Views 2386
بالصور .. مارين لوبان تتجول بدراجة نارية قبل إعلان نتيجة الانتخابات الفرنسية

باريس (صدى):
كتبت ماريون لوبان، شقيقة المرشحة اليمينية فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: « فى انتظار النتيجة.. نزهة بسيطة بالدراجة النارية للتسوق وشراء الفراولة» .

وأرفقت بالتغريدة صورا وهى تقود دراجتها النارية، مرتدية الملابس الآمنة بالكامل .

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، صباح اليوم الأحد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تغلق أبوابها في الثامنة مساء في المدن الكبرى، وفي السابعة في المدن الفرعية.

الانتخابات الفرنسية
لوبان
مارين
مارون
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جيد ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ع. س. ع
ما عندك سالفة
ع. س. ع
طيب كنت تمثل على والدتك انك تدوخ من الصوم وتطيح زي ما انت تمثل دايم وتطيح داخل منطقة الجزاء هههههه
ابو محمد 😎
راحت في خياشيمها ..

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