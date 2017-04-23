بالصور .. مارين لوبان تتجول بدراجة نارية قبل إعلان نتيجة الانتخابات الفرنسية

باريس (صدى):
كتبت ماريون لوبان، شقيقة المرشحة اليمينية فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: « فى انتظار النتيجة.. نزهة بسيطة بالدراجة النارية للتسوق وشراء الفراولة» .
وأرفقت بالتغريدة صورا وهى تقود دراجتها النارية، مرتدية الملابس الآمنة بالكامل .
وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، صباح اليوم الأحد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تغلق أبوابها في الثامنة مساء في المدن الكبرى، وفي السابعة في المدن الفرعية.