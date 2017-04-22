نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة تبدأ تطوير سيارة أجرة طائرة فوق ألمانيا

Time منذ 3 سنوات
Views 1554
Comment 1
شركة تبدأ تطوير سيارة أجرة طائرة فوق ألمانيا

برلين (صدى):
أعلنت شركة بافارية البدء في تطوير «سيارة أجرة طائرة» تضم خمسة مقاعد بعد إجراء رحلات تجريبية ناجحة فوق ألمانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية.

وقالت شركة ليليوم ومقرها ميونيخ التي تحظى بدعم مستثمرين بينهم نيكلاس زينستورم المشارك في تأسيس موقع سكايب، إن الطائرة المزمعة التي سيكون بوسعها الإقلاع والهبوط عموديًا، يمكن أن تستخدم في خدمات سيارات الأجرة الطائرة.

وأضافت الشركة أنها خلال اختبارات للطيران أجرت تجارب على نموذج أولي بمقعدين من هذه الطائرة تضمنت تحولاً في الجو من وضع التحليق مثل الطائرة بدون طيار إلى وضع طائرة محمولة بجناحين مثل الطائرة التقليدية. ومن بين المنافسين المحتملين لشركة ليليوم، شركات أكبر كثيرًا مثل ايرباص التي تصنع طائرات الركاب التجارية والطائرات الهليكوبتر التي تهدف إلى اختبار نموذج لسيارة طائرة ذاتية القيادة بمقعد واحد في وقت لاحق من عام 2017.

وأكدت ليليوم أن طائرتها التي يبلغ مداها 300 كيلومتر وتطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، هي الطائرة الكهربائية الوحيدة القادرة على الإقلاع عموديًا والطيران بمحرك نفاث. وكما يمكنها أن توفر رحلات للركاب بأسعار تقارن بسيارات الأجرة العادية لكن بسرعة أكبر بخمس مرات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
سبقوكم في ذالك الافغان
شيخين1
طيب ليش ماتعلن عن الملابس الداخلية الي هية بتلبسها خلاص حطودا على دا يرتاح دا من دا ورقصني ياقدع على وحدة ونص
شيخين1
ياهوه والله لعظيم انهم عارفين بلاتفاق بعدم علمهم بلمقلب فلوووووووووووووووووووووووس
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
شيخين1
انا ماعمري وفي حياتي ماشفت ولاسمعت انصب واكذب من فتاوي المصرين الذين يقولون عنهم مفتي كل هاذا بس عشان ياخذ كم جنية ياهوه ايران ماسوو مثلكم وهم انجس ماخلق رب العالمين تتذكرون المفتي نفسة جمعة مهو حلل شرب الخمر ليش عشان المصنعون والمستوردين دزوه بكم الف وقالولة غيرالفتوء لصالحنا وهواحنا بنترزء ياراقل باقي الدعارة حلووها وريحوانفسكم قال ايش قال شيخ قوم غيرالشعراوي خلصوالشايخ

أخر الأخبار

سما المصري تقحم "الإخوان" في اتهامها بالفسق وممارسة الدعارة
سما المصري تقحم "الإخوان" في اتهامها بالفسق وممارسة الدعارة
Time منذ 9 دقائق Views 1078
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ 18 دقيقة Views 1207
بالفيديو..الشتري يوضح حكم التباعد بين المصلين في الصفوف
بالفيديو..الشتري يوضح حكم التباعد بين المصلين في الصفوف
Time منذ 44 دقيقة Views 1532
بالصور..أسر تحتفي بالأطفال الصائمين لأول مرة بطريقة غريبة
بالصور..أسر تحتفي بالأطفال الصائمين لأول مرة بطريقة غريبة
Time منذ ساعة Views 341
انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا!
انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا!
Time منذ ساعة Views 502
الإطاحة بمواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء تنفيذ منع التجول
الإطاحة بمواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء تنفيذ منع التجول
Time منذ ساعتين Views 2712
الكيان الصهيوني يحتج على مسلسل " النهاية " لتصويره المستقبل بعد زوال إسرائيل
الكيان الصهيوني يحتج على مسلسل " النهاية " لتصويره المستقبل بعد زوال إسرائيل
Time منذ ساعتين Views 1453
دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده
دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده
Time منذ ساعتين Views 1821
الرهيدي في " الذروة " مابين " مخرج 7 " و " مليار ريال "
الرهيدي في " الذروة " مابين " مخرج 7 " و " مليار ريال "
Time منذ ساعتين Views 1808
بالفيديو..خياط ملابس نسائية يتسبب بكارثة
بالفيديو..خياط ملابس نسائية يتسبب بكارثة
Time منذ ساعتين Views 1134