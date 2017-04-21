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الانتخابات الفرنسية تلقي بظلالها على أسعار اليورو

Time منذ 3 سنوات
Views 5301
الانتخابات الفرنسية تلقي بظلالها على أسعار اليورو

باريس (صدى):
انخفض اليورو مجددا اليوم الجمعة، بنحو سنت عن أعلى مستوياته هذا الأسبوع في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون للجولة الأولى من سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى يوم الأحد وسط تقارب شديد بين المتنافسين.

وأفادت مصادر أن المستثمرين قلقين بشدة إزاء فرص تحقيق مرشحي أقصى اليمين مارين لوبان وأقصى اليسار جان لوك ميلينشون نتائج قوية، هبط اليورو 0.2 في المئة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا.

وظلت بقية العملات الرئيسية تتداول ضمن نطاق ضيق، مع تأثر سلبي محدود تلقاه الاسترليني بسبب أرقام مبيعات التجزئة الفصلية في بريطانيا والتي بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات بعد ارتفاع العملة في وقت سابق هذا الأسبوع.

اليورو
أوروبا
الانتخابات الفرنسية
اليمين
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جيد ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ع. س. ع
ما عندك سالفة
ع. س. ع
طيب كنت تمثل على والدتك انك تدوخ من الصوم وتطيح زي ما انت تمثل دايم وتطيح داخل منطقة الجزاء هههههه
ابو محمد 😎
راحت في خياشيمها ..

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