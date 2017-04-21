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مكتب الغرب بتعليم الطائف يختتم المسابقة الثالثة للغة الإنجليزية

Time منذ سنتين
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مكتب الغرب بتعليم الطائف يختتم المسابقة الثالثة للغة الإنجليزية

عقال المالكي (صدى):
اختتم مكتب تعليم غرب الطائف المسابقة الثالثة للغة الإنجليزية للعام الثالث لطلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة

«فخور لأني سعودي» تحت شعار «جهود المملكة العربية السعودية في المجالات الإسلامية»

‏The Third English Speech Contest

‏{ PROUD TO BE SAUDI }

وذلك بمسرح مدارس شباب الفهد برعاية مدير مكتب الغرب الأستاذ : محمد المالكي وبحضور عدد من مديري الإدارات والمشرفين وقادة مدارس وأولياء الأمور.

المسابقة كانت تحت إشراف وتنفيذ مكتب تعليم غرب الطائف وبإشراف كل من د.عبدالعزيز الحارثي و د.محفوظ السالمي والأستاذ خلف الجودي معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم حيث كان لهم الدور الكبير في تنفيذ وتحكيم وتقييم مراحل المسابقة .

هذا وكانت المسابقة على مرحلتين ضمت

« ٣٨» طالبا من المرحلة المتوسطة و «٥٣» طالبا من المرحلة الثانوية تأهل فيها «١٥» طالباً للمرحلة الختامية .

حيث حصل على المركز الأول للمرحلة المتوسطة الطالبان: سلمان عاطف السفياني من متوسطة الحارث بن نوفل والطالب محمد عبدالرحمن القحطاني من مدرسة الجيل الأهلية.

وعلى مستوى المرحلة الثانوية فقد حصل على المركز الأول الطلاب : أحمد علاء الدين بكري ومحمد عصام الشحات من مجمع شباب الفهد التعليمي والطالب أحمد عِوَض الجميعي من ثانوية هَوازن وذلك بعد حصولهم على نفس النقاط.

وقد ألقى مدير المكتب الأستاذ : محمد المالكي كلمة شكر فيها المشرفين على المسابقة و الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم وقادة المدارس ومعلمي اللغة الإنجليزية الذي كان لهم الدور الكبير في نجاح هذه المسابقة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين واللجنة المشرفة على المسابقة.⁠⁠⁠⁠

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احمد محمد
اللهم ما عجز عنه الأطباء وما عجز عنه العالم أنت وليُه والقادر عليه يا الله باسمك الأعظم نسألك أن تجعل عسرنا يسراً وأن تُذهب عنا هذا البلاء اللهم ارحمنا برحمتك يارحيم
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الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد
تابعو من اصدر تلك الإشاعة فهو ورائه عدت استفسارات

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