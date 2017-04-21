مكتب الغرب بتعليم الطائف يختتم المسابقة الثالثة للغة الإنجليزية

عقال المالكي (صدى):

اختتم مكتب تعليم غرب الطائف المسابقة الثالثة للغة الإنجليزية للعام الثالث لطلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة

«فخور لأني سعودي» تحت شعار «جهود المملكة العربية السعودية في المجالات الإسلامية»

‏The Third English Speech Contest

‏{ PROUD TO BE SAUDI }

وذلك بمسرح مدارس شباب الفهد برعاية مدير مكتب الغرب الأستاذ : محمد المالكي وبحضور عدد من مديري الإدارات والمشرفين وقادة مدارس وأولياء الأمور.

المسابقة كانت تحت إشراف وتنفيذ مكتب تعليم غرب الطائف وبإشراف كل من د.عبدالعزيز الحارثي و د.محفوظ السالمي والأستاذ خلف الجودي معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم حيث كان لهم الدور الكبير في تنفيذ وتحكيم وتقييم مراحل المسابقة .

هذا وكانت المسابقة على مرحلتين ضمت

« ٣٨» طالبا من المرحلة المتوسطة و «٥٣» طالبا من المرحلة الثانوية تأهل فيها «١٥» طالباً للمرحلة الختامية .

حيث حصل على المركز الأول للمرحلة المتوسطة الطالبان: سلمان عاطف السفياني من متوسطة الحارث بن نوفل والطالب محمد عبدالرحمن القحطاني من مدرسة الجيل الأهلية.

وعلى مستوى المرحلة الثانوية فقد حصل على المركز الأول الطلاب : أحمد علاء الدين بكري ومحمد عصام الشحات من مجمع شباب الفهد التعليمي والطالب أحمد عِوَض الجميعي من ثانوية هَوازن وذلك بعد حصولهم على نفس النقاط.

وقد ألقى مدير المكتب الأستاذ : محمد المالكي كلمة شكر فيها المشرفين على المسابقة و الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم وقادة المدارس ومعلمي اللغة الإنجليزية الذي كان لهم الدور الكبير في نجاح هذه المسابقة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين واللجنة المشرفة على المسابقة.⁠⁠⁠⁠