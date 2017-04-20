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سلطات الإحتلال تقبض على فلسطينية بزعم تهريبها متفجرات

Time منذ 3 سنوات
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سلطات الإحتلال تقبض على فلسطينية بزعم تهريبها متفجرات

القدس (صدى):
أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن فلسطينيتين حاولتا تهريب متفجرات من قطاع غزة عبر الحدود إلى إسرائيل في عبوات دوائية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مواد لصنع العبوات الناسفة تم العثور عليها داخل عبوات أدوية السرطان الخاصة بإحدى المرأتين.

وعثر مسؤولو الأمن بنقطة تفتيش معبر إيريز (بيت حانون) على هذه المادة خلال تفتيش أمتعة المرأتين أمس الأول الأربعاء.

وكانت المرأتان قد حصلتا على موافقة خاصة لدخول إسرائيل حتى تتمكن إحداهما من تلقي علاج للسرطان، حيث لا توجد في قطاع غزة، المحاصر تقريبا أي خيارات للعلاج.

واتهمت إسرائيل حركة حماس، التي سيطرت بالقوة على القطاع الساحلي في عام 2007، بتكليف المرأتين بنقل هذه المادة.

وفي وقت سابق من اليوم أوردت الإذاعة الإسرائيلية النبأ وذكرت أن الاثنتين المقبوض عليهما شقيقتان وأن “ التحقيقات الأولية تشير إلى أن حركة حماس تقف وراء محاولة تهريب المتفجرات بهدف ارتكاب اعتداءات إرهابية في إسرائيل خلال الفترة القريبة المقبلة ”.

ولم يصدر بعد تعقيب من حماس حول الموضوع.

فلسطين
حركة حماس
قطاع غزة
سلطات الإحتلال
تهريب متفجرات
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abdul
أرزاء !
abdul
أرزاء !
قلم صريح
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. راعــي الـددســـن .
صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
. راعــي الـددســـن .
وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .

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