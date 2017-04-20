الانتخابات الفرنسية تلقي بظلالها علي أسعار العملات خاصة الدولار

باريس (صدى):
تسبب الأداء القوي لليورو قبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية وبتحسن في المعنويات تجاه الجنيه الاسترليني هذا الأسبوع، في انخفاض الدولار اليوم الخميس.
واحتل الدولار النيوزيلندي قائمة العملات المرتفعة في تداولات الأسواق الخارجية ليصعد بعدما زاد التضخم ليتخطى اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ويدعم مبررات رفع أسعار الفائدة في البلاد خلال العام المقبل.
وصعد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0748 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر الدولار 0.14 بالمئة إلى 99.601، وارتفع الدولار قليلا إلى 108.96 ين لكنه انخفض نحو 0.4 بالمئة مقابل الاسترليني إلى 1.2824 دولار.