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الانتخابات الفرنسية تلقي بظلالها علي أسعار العملات خاصة الدولار

Time منذ 3 سنوات
Views 3978
الانتخابات الفرنسية تلقي بظلالها علي أسعار العملات خاصة الدولار

باريس (صدى):
تسبب الأداء القوي لليورو قبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية وبتحسن في المعنويات تجاه الجنيه الاسترليني هذا الأسبوع، في انخفاض الدولار اليوم الخميس.

واحتل الدولار النيوزيلندي قائمة العملات المرتفعة في تداولات الأسواق الخارجية ليصعد بعدما زاد التضخم ليتخطى اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ويدعم مبررات رفع أسعار الفائدة في البلاد خلال العام المقبل.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0748 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر الدولار 0.14 بالمئة إلى 99.601، وارتفع الدولار قليلا إلى 108.96 ين لكنه انخفض نحو 0.4 بالمئة مقابل الاسترليني إلى 1.2824 دولار.

التضخم
الانتخابات الفرنسية
أسعار العملات
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جيد ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ع. س. ع
طيب كنت تمثل على والدتك انك تدوخ من الصوم وتطيح زي ما انت تمثل دايم وتطيح داخل منطقة الجزاء هههههه
ابو محمد 😎
راحت في خياشيمها ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قاسم سليماني هلك ياقناة الجزيرة جعلكم تلحقونه

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