تفاصيل جديدة.. تحدي «البصق» سبب وفاة المواطن من فوق أحد فنادق القاهرة

نايف السالم (صدى):

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن التحقيقات في قضية وفاة المواطن بكر خوجه حفيد الكاتب نجيب يماني، الذي لقى مصرعه بعدما سقط من أحد فنادق القاهرة، أن بكر تسابق مع صديقه السعودي على من يستطيع إلقاء بصقة على مسافة أبعد من الآخر بهدف التسلية، حيث إنهما قد أنهيا إجراءات خروجهم من الفندق تمهيدًا لانتقالهم إلى المطار والسفر إلى جدة، واشتد السباق بينهما حتى اختل توازن المتوفى وسقط من الطابق الـ17 أرضًا.

فيما أمرت النيابة المصرية أمس بعدما تلقت بلاغ السقوط من شرطة النجدة الموجودة بالفندق بفحص الكاميرات المتواجدة بمحيط غرفة المتوفي، وانتداب فريق المعمل الجنائي لأخذ البصمات وتشريح جثة المتوفي لبيان ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم لا.

وأضافت أنه تم التحفظ على زميله السعودي المتواجد معه، في قسم شرطة قصر النيل، لاستكمال الإجراءات وتم إشعار السفارة السعودية بالواقعة..