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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠ضبط 8 بتهمة السطو علي المحال التجارية في القصيم

Time منذ 3 سنوات
Views 2768
⁠⁠⁠ضبط 8 بتهمة السطو علي المحال التجارية في القصيم

سالم المطيري (صدى):
ألقت شرطة القصيم القبض على ثمانية سعوديين بتهمة سرقة المحال التجارية والاستيلاء علي مبالغ مالية ووثائث قبل محاولة هربهم.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني؛ بأن فرقاً من دوريات الأمن والبحث الجنائي بشرطة محافظة المذنب تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين - سعوديي الجنسية - في العقد الثاني من العمر؛ إثر قيامهم بالسطو على محال تجارية، والاستيلاء على مبالغ مالية في مواقع مختلفة بالمنطقة، رغم محاولتهم الهرب والتخفي عن الأنظار، ليتم رصدهم ومتابعتهم والعثور بحوزتهم على مبالغ مالية ووثائق رسمية وأجهزة هاتف جوّال، والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض.

وأوضح " السحيباني " ؛ أن مركز شرطة محافظة ضرية تمكّن من ضبط ثلاثة متهمين آخرين - سعوديي الجنسية - في العقد الثاني من العمر؛ إثر تورّطهم في الاعتداء على مقيم داخل محل تجاري وسلب مبلغ مالي كان بحوزته والهرب على مركبة خاصّة لجهة غير معلومة؛ لتسهم إجراءات البحث والتحرّي في تحديد هوياتهم والتوصل إليهم وضبط المركبة التي كانوا يستقلونها.

كما تمكنت دوريات الأمن كذلك من إلقاء القبض على متهمين - سعوديي الجنسية - في العقد الثاني من العمر في أثناء محاولتهما سرقة محل تجاري بمدينة بريدة في وقت متأخر من الليل.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أحمق سيارة لأ هيكل ولأ منظر خلفيتها تشبة خلفية القرد ٠٠
ابو محمد
ياهملااالي ياهلااله ، عقب الختزيره ضيع عقله وريااله ..
ابو محمد
احسنت يا اخ ابو خالد ، لا هنت .. .. نطقت درراً ، وألجمت هذا العاهر الداعر المتجاوز لكل القيم والشيم الإسلامية والإنسانيه .. بارك الله فيك ولا فض فوك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
عبدالرحمن
ما دمر سوريا الا هذه الاشكال، الله يغفر لنا ويعفو عننا كنا ندعو لهم بالنصر وكنا نسميهم بالثوار وهم مجرمين قاتلهم الله.

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