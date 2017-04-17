نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة البيئة توجه جميع المديريات بفتح السدود للاستفادة منها في الري

Time منذ 3 سنوات
Views 2097
وزارة البيئة توجه جميع المديريات بفتح السدود للاستفادة منها في الري

حمود العنزي (صدى):
وجّهت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مديريات الزراعة والمياه في المملكة إلى فتح السدود للاستفادة منها في الري، عدا السدود المعدة لمياه الشرب .

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان, أن فتح السدود الذي بدأ فعلياً يتم بالتنسيق بين مديريات المياه والإدارات العامة لشؤون الزراعة والدفاع المدني، إضافة إلى المزارعين في المناطق المستفيدة، مع الأخذ بالاعتبار تحديد أوقات فتح السدود بما يتناسب مع مواسم الزراعة، وحاجة المزارعين من مياه الري في كل موسم.

وأبان اللحيدان أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الامطار التي تهطل على المملكة بما يزيد عن 100 مليار متر مكعب سنوياً، موضحاً أن الوزارة أنشأت حتى الآن 508 سدود لأغراض الحماية والاستعاضة والري والشرب، بتكلفة إنشاء تتجاوز 7 مليارات ريال .

وأشار إلى أنه يجري العمل على تنفيذ 24 سداً جديداً بتكلفة 513 مليون ريال، بسعة تخزينية تفوق 189 مليون متر مكعب، منوهاً إلى أن لدى الوزارة خطة للتوسع في إنشاء العديد من السدود لأغراض مختلفة.

يذكر أن الوزارة فتحت خلال الشهر الماضي تسعة سدود للمزارعين والمستفيدين، والعمل جارٍ على فتح السدود الأخرى بحسب حاجة كل منطقة ومتطلبات المواسم الزراعية.

السدود
الري
وزارة البيئة
Time واتساب

أحدث التعليقات

هادي
القفاري ماقلت شي يحتاج الهجوم عليها بعض النساء يشتكون من ازواجهم وكانت تسخر من المشتكية وتقول الحياه تفاهم ومن الضروري تكون مطيعه لزوجها حتى تمشي الحياه هاكذا فهمه منها
هادي
اخبار التافهين مثل رهف وغيرها المفروض مثل صحيفتكم المحترمه لاينقلون ماذا تعمل او تقول
تركي
حادثه ليست غريبه في مصر /تحيا مصر
**""'سهم'""**😊
يالربع خدمات الجوازات تقدم عن طريق ابشر وانت مرتاح في بيتك
زائر
هههههههههه الطحالب والفقراوية يدخلون اسم الهلال عشان يقولون في الاخير وقع بدق خشوم ويسون جو بدل جو الطقطقة عليهم بالاسيوية صعبة قويه

أخر الأخبار

بالصور..أهالي جدة يتنزهون على الكورنيش بعد تقليل ساعات منع التجول
بالصور..أهالي جدة يتنزهون على الكورنيش بعد تقليل ساعات منع التجول
Time منذ 10 دقائق Views 1276
عملية " شهداء الجيش الليبي " تكبد مرتزقة تركيا خسائر فادحة
عملية " شهداء الجيش الليبي " تكبد مرتزقة تركيا خسائر فادحة
Time منذ 33 دقيقة Views 1451
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
Time منذ ساعة Views 1570
ابن مساعد يجلد مذيعة الجزيرة
ابن مساعد يجلد مذيعة الجزيرة
Time منذ ساعة Views 2839
بائعات الهوى يلجأن لطرق عمل جديدة بسبب الحجر الصحي
بائعات الهوى يلجأن لطرق عمل جديدة بسبب الحجر الصحي
Time منذ ساعة Views 1572
جستنيه: النصر تفاوض مع المولد من " تحت الطاولة "
جستنيه: النصر تفاوض مع المولد من " تحت الطاولة "
Time منذ ساعة Views 1937
بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا
بالفيديو..نصائح طارق الحبيب لرجال الأمن لتجاوز الرواسب النفسية لكورونا
Time منذ ساعتين Views 1975
إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون
إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون
Time منذ 3 ساعات Views 1856
" كورونا " وراء وفاة حفيد الملكة فيكتوريا منذ قرن
" كورونا " وراء وفاة حفيد الملكة فيكتوريا منذ قرن
Time منذ 3 ساعات Views 728
ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض
ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض
Time منذ 3 ساعات Views 3054