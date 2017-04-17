أكاديمي يوضح حكم استباق المؤذن للإمام في تكبيرة الإحرام

عقال المالكي (صدى):
قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الطائف السابق الدكتور محمد المسعودي، تعليقا على واقعة استباق مؤذن المسجد الحرام للإمام في تكبيرة الإحرام أثناء صلاة العشاء قبل يومين، تبطل الصلاة.
وأضاف أنه استنادا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر“. فإن الصلاة تكون غير صحيحة.
ولفت إلى أن الحكم هنا يستوي فيه المؤذن الذي كبّر قبل الإمام أو المأموم الذي كبّر قبل الإمام، مؤكداً أن عليهم إعادة الصلاة، ولو مضى عليها يوم أو شهر؛ لأن صلاتهم باطلة.