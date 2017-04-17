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أكاديمي يوضح حكم استباق المؤذن للإمام في تكبيرة الإحرام

Time منذ 3 سنوات
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Comment 4
أكاديمي يوضح حكم استباق المؤذن للإمام في تكبيرة الإحرام

عقال المالكي (صدى):
 

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الطائف السابق الدكتور محمد المسعودي، تعليقا على واقعة استباق مؤذن المسجد الحرام للإمام في تكبيرة الإحرام أثناء صلاة العشاء قبل يومين، تبطل الصلاة.

وأضاف أنه استنادا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر“. فإن الصلاة تكون غير صحيحة.

ولفت إلى أن الحكم هنا يستوي فيه المؤذن الذي كبّر قبل الإمام أو المأموم الذي كبّر قبل الإمام، مؤكداً أن عليهم إعادة الصلاة، ولو مضى عليها يوم أو شهر؛ لأن صلاتهم باطلة.

 

مكة المكرمة
المسجد الحرام
محمد المسعودي
مؤذن المسجد الحرام
تكبيرة الإحرام
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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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