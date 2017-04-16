نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نائب رئيس الاتحاد يثير الجدل بشأن شيك الـ30 مليون ريال

Time منذ 3 سنوات
Views 6591
نائب رئيس الاتحاد يثير الجدل بشأن شيك الـ30 مليون ريال

معاذ محمود (صدى):
أثار عمر أحمد مسعود، نائب رئيس نادي الاتحاد، موجة من الجدل بين الجماهير الاتحادية، بعدما كشف أن شيك الـ30 مليون ريال التي دفعها والده رئيس النادي الراحل، عقب اشتراطات الهيئة العامة للرياضة، لم يدخل خزينة النادي.

وفجر نائب رئيس الاتحاد، مفاجأة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتأكيده على عدم دخول هذا المبلغ خزينة النادي، قائلا " كيف خفضنا الديون وكيف سجل الفريق محترفين جدد في الانتقالات الصيفية الماضية؟ " ، موضحا أن تفاصيل كل هذا سيكشف عنه النقاب في اجتماع جمعية عمومية النادي المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة اشترطت على من يرغب في تولي رئاسة نادي الاتحاد، تقديم شيك مصدق بمبلغ 30 مليون ريال إلى الهيئة، ليدخل خزينة النادي، وهو ما نجح فيه الراحل أحمد مسعود، ليصدر له قرارا ليكون على رأس إدارة مكلفة لمدة سنة، تقترب من نهايتها هذه الأيام، وأكمل المهندس حاتم باعشن، رئيس النادي الحالي، مدة السنة التي صدر بها قرار هيئة الرياضة، عقب وفاة أحمد مسعود.

الاتحاد
الهيئة العامة للرياضة
الجماهير الاتحادية
Time واتساب

أحدث التعليقات

M-512
الله ييسر عليك انشاءالله رب العالمين يفتح أبواب الرزق من كل مكان انشاءالله.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بالعافيه
M-512
مااتخيييل الألم إلي عاشته هذه الفتاة الجميلة حسبي الله ونعم الوكيل في الدواعش حطب نار جهنم ، يارب يا {الله} يعليم يسميع عوضها الجنة وفردوسها الأخضر وكل فتاة ظلمت على مر العصور، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم شوه صورة الإسلام الشريف .
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طلع عقيقهم مو عقيقنا

أخر الأخبار

" المسند " يكشف موعد عيد الفطر
" المسند " يكشف موعد عيد الفطر
Time منذ دقيقتين Views 1074
بالفيديو..ترامب ردًا على سؤال حول أسباب تزايد الوفيات في بلاده: " أسألوا الصين "
بالفيديو..ترامب ردًا على سؤال حول أسباب تزايد الوفيات في بلاده: " أسألوا الصين "
Time منذ 38 دقيقة Views 1542
فندق تركي يطرد جزائريين للشوارع في رمضان
فندق تركي يطرد جزائريين للشوارع في رمضان
Time منذ ساعة Views 2144
انفجار براميل عند محاولة رجلين لحامها
انفجار براميل عند محاولة رجلين لحامها
Time منذ ساعة Views 924
" إم بي سي " تعرض " درب الزلق " بدلا من مخرج7
" إم بي سي " تعرض " درب الزلق " بدلا من مخرج7
Time منذ ساعة Views 4216
أحمد الشمراني يطالب إدارة الاهلي بالإقتداء بالهلال
أحمد الشمراني يطالب إدارة الاهلي بالإقتداء بالهلال
Time منذ ساعة Views 684
عبدالإله مؤمنه : الأهلي رقم واحد وعدد بطولاتنا 1000 بطولة
عبدالإله مؤمنه : الأهلي رقم واحد وعدد بطولاتنا 1000 بطولة
Time منذ ساعة Views 407
فهد الطخيم : ماجد عبدالله حصل على أفضل لاعب في آسيا
فهد الطخيم : ماجد عبدالله حصل على أفضل لاعب في آسيا
Time منذ ساعة Views 299
نايف هزازي : عدالة كرة القدم هي تحقيق الهلال كاس اسيا
نايف هزازي : عدالة كرة القدم هي تحقيق الهلال كاس اسيا
Time منذ ساعة Views 352
عبدالمحسن الجحلان : يوجد أكثر من نجم في نادي النصر
عبدالمحسن الجحلان : يوجد أكثر من نجم في نادي النصر
Time منذ ساعة Views 260