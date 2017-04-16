نائب رئيس الاتحاد يثير الجدل بشأن شيك الـ30 مليون ريال

معاذ محمود (صدى):
أثار عمر أحمد مسعود، نائب رئيس نادي الاتحاد، موجة من الجدل بين الجماهير الاتحادية، بعدما كشف أن شيك الـ30 مليون ريال التي دفعها والده رئيس النادي الراحل، عقب اشتراطات الهيئة العامة للرياضة، لم يدخل خزينة النادي.
وفجر نائب رئيس الاتحاد، مفاجأة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتأكيده على عدم دخول هذا المبلغ خزينة النادي، قائلا " كيف خفضنا الديون وكيف سجل الفريق محترفين جدد في الانتقالات الصيفية الماضية؟ " ، موضحا أن تفاصيل كل هذا سيكشف عنه النقاب في اجتماع جمعية عمومية النادي المقبلة.
وكانت الهيئة العامة للرياضة اشترطت على من يرغب في تولي رئاسة نادي الاتحاد، تقديم شيك مصدق بمبلغ 30 مليون ريال إلى الهيئة، ليدخل خزينة النادي، وهو ما نجح فيه الراحل أحمد مسعود، ليصدر له قرارا ليكون على رأس إدارة مكلفة لمدة سنة، تقترب من نهايتها هذه الأيام، وأكمل المهندس حاتم باعشن، رئيس النادي الحالي، مدة السنة التي صدر بها قرار هيئة الرياضة، عقب وفاة أحمد مسعود.