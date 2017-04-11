بالفيديو.. حمام سباحة على أرتفاع 152متراً يُثير ضجة علي الفيسبوك

نورة الشهري (صدى):
أثالا تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الأجتماعي ، لحمام سباحة تم أنشاؤه في هيوستن ,تكساس ، علي أرتفاع 152متراً ، دهشة وأعجاب مئات المتابعين بموقع الفيسبوك ، حيث حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط .
وعلق المتابعين ساخرين ممن يخشون المرتفعات ، " اذا كنت تخشي المرتفعات فعلاجك هو حمام سباحة هيوستن " .
ويقع حمام السباحة على سطح مبنى سكني باهظ الثمن، يتكون من 42 طابقًا، ويصل ارتفاعه نحو 152 مترًا، وفقًا لموقع مترو.
وأظهرت لقطات تم تحميلها عبر موقع فيس بوك شخصًا يمشي تحت الماء، حيث بدا المشهد طبيعيًا في البداية، لكنه زاد خطورة عندما ظهر الشارع تحت قدمه.
https://www.facebook.com/766821583419455/videos/1056334574468153/