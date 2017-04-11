إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي لتدني مستوى الرؤية

نايف السالم (صدى):
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على " تويتر " إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب سرعة الرياح، وتدني مستوى الرؤية الأفقية.
وكان محلل المناخ «تركي الجمعان» قد توقع تعرض كل من الرياض، ومكة المكرمة خاصة جدة، وتبوك وحائل والقصيم، لموجه غبار ترتفع معها درجات الحرارة بدأ من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.
وقال «الجمعان» إن منخفضاً جوياً سطحياً شديدَ التدني في الضغط سيتقدم نتيجة تحرك تيارات علوية مسببة له، يتوقع معه ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح وهباتها، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة على المنطقة خصوصاً المناطق المفتوحة، متوقعا انخفاض حدة الموجة تدريجياً حتى نهايتها، يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.