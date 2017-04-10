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الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن تفاصيل إصابة قائد نادي الهلال

Time منذ 3 سنوات
Views 7860
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الكشف عن تفاصيل إصابة قائد نادي الهلال

عبدالله المسروري (صدى):
كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها اليوم، قائد فريق نادي الهلال، ياسر القحطاني ، إصابته بتمزق في عضلة الفخذ .

و لم يستطع ياسر القحطاني استكمال مباراة فريقه اليوم مع الوحدة الإماراتي ، والتي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ، وخرج بعد 18 دقيقة فقط من عمر المباراة ، وحل مكانه المحترف السوري عمر خريبين .

ومن المقرر أن يخضع القحطاني لكشف طبي لتشخيص الإصابة بدقة ، وتحديد المدة اللازمة للعلاج والتأهيل .

وكان الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال بدأ المباراة بمهاجمين صريحين ، عندما دفع بياسر القحطاني إلى جوار بونايتني ، وحافظ على الطريقة التي بدأ بها مباراته مع الوحدة ، عندما حل خريبين مكان القحطاني .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه هذا تفطير صايم وحط معها طحينه وثلاجه قهوه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه هذا تفطير صايم وحط معها طحينه وثلاجه قهوه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
مغرد
ئفت مقطته وقح وشليف نفسه والله لو مصل سعودي يفطر اتحداه يقجر يفتح فمه بس تقوا علي المءمين

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