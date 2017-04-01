تونسي يكتشف خيانة زوجته بكاميرا المراقبة

متابعات (صدى):
تسببت شكوك رجلٌ تونسيّ في العقد الرابع من عمره، في زوجته، وأنها تخونه في غيابه ، على اقدامه بتركيب كاميرا مراقبة في غرفة نومه لتسجيل ما يحدث في غيابه، علماً انه يعمل خارج تونس .
وعقب عودته من عمله وتفقده لتسجيلات كاميرا المراقبة التي زرعها في غرفة نومه، تأكد من شكوكه بإقامة زوجته علاقة جنسية مع احدهم ، فرفع قضية “ زنا ” ضدها بعد ان اكتشف ممارستها الخيانة مع شخصٍ آخر، في غرفة نومه.
وبعد تقدمه بشكوى ضد زوجته مرفقة بالفيديو، تم استصدار بطاقة تفتيش ضد زوجته، لكنها تمكنت من الهرب خارج البلاد.