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بمساعدة والدته.. شاب يغتصب ابن حبيبته حتي الموت

Time منذ 3 سنوات
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بمساعدة والدته.. شاب يغتصب ابن حبيبته حتي الموت

واشنطن (صدى):
اقدم وحش بشري على اغتصاب ابن حبيبته الطفل ذي الأربع سنوات ، ما اسفر عن وفاته متأثراً بجراحه .

ومن جانبها اعتقلت الشرطة المدعو الجاني ويجعى كيث جوردن لامبينغ في بيتسبورغ بالولايات المتحدة الأميركية بعد بوم واحد من الوفاة المأساوية لابن صديقته بنتلي ميللر.

وقد وجد عناصر الشرطة بنتلي الصغير فاقداً للوعي في سيارة والدة كريستين لامبينغ صبيحة الثلاثاء الماضي، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه العديدة والعميقة والنزيف الحاد الذي تعرض له من جراء اغتصابه بوحشية وفق ما أكد تقرير الطبيب الشرعي الذي تفحص الجثة الي بيّن أيضاً جروحاً أخرى في العنق والجسد.

وقد أصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق لامبينغ ووجدته أول من أمس الأربعاء في منزل مهجور، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد، الاغتصاب، والاعتداء المتكرر، كما اتهمت والدته بتعريض حياة طفل للخطر ومساعدة المعتدي، ولدى بيترز ولامبينغ طفل أيضاً لم يتعد سنه الأربعة أشهر وقد احيل إلى الرعاية المختصة لحمايته.

طفل
اغتصاب
شاب
موت
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QLQ
... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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